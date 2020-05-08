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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:51
https://ria.ru/20200508/1571179572.html
В Курской области продлили режим самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Курской области продлили режим самоизоляции

17:51 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции в Курской области продлевается до 31 мая включительно, при этом власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице по утрам и вечерам, сообщила администрация региона.
Согласно последней редакции распоряжения губернатора о введении режима повышенной готовности в регионе, деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений, фитнес-центров, объектов общественного питания, стоматологических клиник, а также магазинов, за исключением продовольственных, приостановлена до 31 мая включительно. Все иные организации, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, смогут с 12 мая возобновить свою деятельность.
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"Гражданам перемещаться на работу можно будет только при наличии маршрутных листов. Получить их работодатели могут в отраслевых комитетах или администрациях муниципальных образований. Организации должны работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм", - говорится в сообщении.
Как и прежде, граждане могут покидать место проживания только в определенных случаях, однако власти разрешили с 12 мая прогулки и спорт на улице.
"Допускается выход из дома для занятий физической культурой и спортом на улице в период времени с 05:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00 при условии участия в занятиях не более двух человек и без использования спортивного инвентаря общественного пользования, спортивных площадок. Необходимо будет также соблюдать социальную дистанцию от других граждан не менее 1,5-2 метров", - информирует областная администрация.
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Власти подчеркивают, что в общественных местах люди по-прежнему должны быть в масках, также рекомендовано надевать перчатки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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