В Курской области продлили режим самоизоляции

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции в Режим самоизоляции в Курской области продлевается до 31 мая включительно, при этом власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице по утрам и вечерам, сообщила администрация региона.

Согласно последней редакции распоряжения губернатора о введении режима повышенной готовности в регионе, деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных досуговых учреждений, фитнес-центров, объектов общественного питания, стоматологических клиник, а также магазинов, за исключением продовольственных, приостановлена до 31 мая включительно. Все иные организации, на которые ранее распространялось действие указа президента о нерабочих днях, смогут с 12 мая возобновить свою деятельность.

"Гражданам перемещаться на работу можно будет только при наличии маршрутных листов. Получить их работодатели могут в отраслевых комитетах или администрациях муниципальных образований. Организации должны работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм", - говорится в сообщении.

Как и прежде, граждане могут покидать место проживания только в определенных случаях, однако власти разрешили с 12 мая прогулки и спорт на улице.

"Допускается выход из дома для занятий физической культурой и спортом на улице в период времени с 05:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00 при условии участия в занятиях не более двух человек и без использования спортивного инвентаря общественного пользования, спортивных площадок. Необходимо будет также соблюдать социальную дистанцию от других граждан не менее 1,5-2 метров", - информирует областная администрация.

Власти подчеркивают, что в общественных местах люди по-прежнему должны быть в масках, также рекомендовано надевать перчатки.