В Томской области два человека погибли на турбазе

НОВОСИБИРСК, 8 мая – РИА Новости. Два человека погибли на томской базе отдыха "Хардикова заимка", где в ночь на пятницу сгорели несколько домов, ее владелец заявил, что двух рабочих заимки застрелили из ружья.

"Из полиции поступила информация об обнаружении двух тел мужчин при тушении пожара на базе. Следователи и криминалисты работают на месте. Пока связи с ними нет", - сказал РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Томской области

Владелец базы, известный бизнесмен Юрий Хардиков на своей странице в соцсети Facebook заявил, что дома, вероятнее всего, подожгли специально.

"Все домики отдельно стоящие. Шли и поочередно все жгли. Само сгореть не могло", - написал он, добавив, что пропали два человека.

Позже бизнесмен заявил, что двое рабочих заимки были застрелены из ружья, а их тела сброшены в воду. "Есть подозрение, что браконьеры убили егеря и его товарища", - добавил он.