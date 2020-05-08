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В Томской области два человека погибли на турбазе
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РИА Новости

В Томской области два человека погибли на турбазе

17:50 08.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НОВОСИБИРСК, 8 мая – РИА Новости. Два человека погибли на томской базе отдыха "Хардикова заимка", где в ночь на пятницу сгорели несколько домов, ее владелец заявил, что двух рабочих заимки застрелили из ружья.
"Из полиции поступила информация об обнаружении двух тел мужчин при тушении пожара на базе. Следователи и криминалисты работают на месте. Пока связи с ними нет", - сказал РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Томской области.
Владелец базы, известный бизнесмен Юрий Хардиков на своей странице в соцсети Facebook заявил, что дома, вероятнее всего, подожгли специально.
"Все домики отдельно стоящие. Шли и поочередно все жгли. Само сгореть не могло", - написал он, добавив, что пропали два человека.
Позже бизнесмен заявил, что двое рабочих заимки были застрелены из ружья, а их тела сброшены в воду. "Есть подозрение, что браконьеры убили егеря и его товарища", - добавил он.
"Хардикова заимка" расположена на берегу озера Большое на границе Томской области с Новосибирской неподалеку от заказника "Томский". Позиционируется как "настоящий рай для рыбаков и охотников".
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Следственный комитет России (СК РФ)Юрий ХардиковТомская областьПроисшествия
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