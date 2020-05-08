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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:44
https://ria.ru/20200508/1571179044.html
В Подмосковье ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая
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РИА Новости

В Подмосковье ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая

17:44 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДезинфекция общественного транспорта в Красноярске
Дезинфекция общественного транспорта в Красноярске
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В Московской области ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая из-за открытия промышленных предприятий и строительных магазинов, автобусные маршруты начнут работать по расписанию будних дней в часы пик, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"С 12 мая на общественном транспорте ожидается увеличение пассажиропотока до 60% в связи с открытием промышленных предприятий и строительных магазинов в Московской области. Для обеспечения безопасности пассажиров и нераспространения коронавируса транспортная работа перевозчиков будет увеличена в часы пик – утром и вечером автобусы региона будут работать по расписанию будних дней. Задача перевозчиков - не допустить перегруженности автобусов", - сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, которого цитирует пресс-служба.
Отмечается, что за период самоизоляции в регионе сокращение пассажиропотока в общественном транспорте составило 84%. Таким образом, в апреле расписание автобусов было изменено.
"12 и 13 мая будет принято решение о дальнейших возможных корректировках расписания. Наполняемость автобусов будет контролироваться в Центре управления регионом через мобильное приложение. При фиксации увеличения пассажиропотока будут приниматься решения об увеличении выпуска транспортных средств", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что с 12 мая за нахождение в транспорте без средств индивидуальной защиты пассажиру грозит штраф в размере 4 тысяч рублей, а водителю – до 30 тысяч рублей.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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