В Подмосковье ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В Московской области ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая из-за открытия промышленных предприятий и строительных магазинов, автобусные маршруты начнут работать по расписанию будних дней в часы пик, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"С 12 мая на общественном транспорте ожидается увеличение пассажиропотока до 60% в связи с открытием промышленных предприятий и строительных магазинов в Московской области. Для обеспечения безопасности пассажиров и нераспространения коронавируса транспортная работа перевозчиков будет увеличена в часы пик – утром и вечером автобусы региона будут работать по расписанию будних дней. Задача перевозчиков - не допустить перегруженности автобусов", - сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что за период самоизоляции в регионе сокращение пассажиропотока в общественном транспорте составило 84%. Таким образом, в апреле расписание автобусов было изменено.

"12 и 13 мая будет принято решение о дальнейших возможных корректировках расписания. Наполняемость автобусов будет контролироваться в Центре управления регионом через мобильное приложение. При фиксации увеличения пассажиропотока будут приниматься решения об увеличении выпуска транспортных средств", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что с 12 мая за нахождение в транспорте без средств индивидуальной защиты пассажиру грозит штраф в размере 4 тысяч рублей, а водителю – до 30 тысяч рублей.