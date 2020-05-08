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2020-05-08T17:42
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Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"

17:42 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Перспективы осуществления проекта "Северный поток - 2" выглядят весьма обнадеживающими, заявил журналистам посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
"Германия в лице своего федерального правительства убеждена в важности реализации этого проекта, который в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашей страны и других европейских государств", - отметил посол.
Он добавил, что Германия по многим вопросам международной политики занимает схожую позицию с США. "Но по "Северному потоку - 2" мы с американцами расходимся. Мы решительно отвергаем любые экстерриториальные санкции, в том числе и эти, принятые Конгрессом США", - напомнил глава германского диппредставительства.
Строительство газопровода Северный поток - 2
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Посол заявил, что "Северный поток - 2" - это "прежде всего коммерческий проект, участники которого убеждены в его скором осуществлении". "Насколько мне известно, судно-трубоукладчик прибыло в Калининград и после определенного технического переоснащения сможет завершить укладку труб на оставшихся километрах морского дна. На данный момент перспективы реализации проекта выглядят весьма обнадеживающими", - сказал дипломат.
Ранее со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic сообщалось, что принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток - 2", в четверг вышло из порта Калининграда и направилось в Германию. Согласно данным порталов Vesselfinder и Myshiptracking, отслеживающих движение судов, "Академик Черский" должен прибыть в порт Муркан на острове Рюген уже 8 мая.
Муркан служит логистическим терминалом для строительства "Северного потока - 2". На данный момент в порту уже стоит трубоукладочная баржа "Фортуна" компании "МРТС", которая также отвечает техническим требованиям датских властей для достройки "Северного потока - 2". Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Черского" - это один из вариантов достройки "Северного потока - 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.
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РоссияАкадемик Черский (судно)Геза Андреас фон ГайрСеверный поток — 2ГерманияКалининградЭкономика
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