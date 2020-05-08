Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

"Германия в лице своего федерального правительства убеждена в важности реализации этого проекта, который в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению энергетической безопасности нашей страны и других европейских государств", - отметил посол.

Он добавил, что Германия по многим вопросам международной политики занимает схожую позицию с США. "Но по "Северному потоку - 2" мы с американцами расходимся. Мы решительно отвергаем любые экстерриториальные санкции, в том числе и эти, принятые Конгрессом США", - напомнил глава германского диппредставительства.

Посол заявил, что "Северный поток - 2" - это "прежде всего коммерческий проект, участники которого убеждены в его скором осуществлении". "Насколько мне известно, судно-трубоукладчик прибыло в Калининград и после определенного технического переоснащения сможет завершить укладку труб на оставшихся километрах морского дна. На данный момент перспективы реализации проекта выглядят весьма обнадеживающими", - сказал дипломат.

Ранее со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic сообщалось, что принадлежащее "Газпрому" судно " Академик Черский ", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток - 2", в четверг вышло из порта Калининграда и направилось в Германию. Согласно данным порталов Vesselfinder и Myshiptracking, отслеживающих движение судов, "Академик Черский" должен прибыть в порт Муркан на острове Рюген уже 8 мая.