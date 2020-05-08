В Молдавии снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев

© Sputnik Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев

КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Премьер Премьер Молдавии Ион Кику заявил на брифинге в пятницу, что власти приняли решение разрешить работу рынков почти во всех населенных пунктах, также с 10 мая будет разрешено проводить религиозные службы на открытом воздухе.

Ранее власти Молдавии сообщили о 4728 зарегистрированных случаях коронавируса, 150 из которых стали летальными.

"С 11 мая будет разрешена работа рынков во всех населенных пунктах Молдавии, за исключением городов Бельцы и Кишинев , при этом не открываются торговые центры. Также с 10 мая будут разрешены религиозные службы на открытом воздухе", - заявил Кику.

Также премьер сообщил, что с 11 мая карантин будет снят во многих населенных пунктах, карантинный режим продолжит действовать в городе Штефан-Водэ и селе Талмаза Штефан-Водского района.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф