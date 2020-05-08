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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:41
https://ria.ru/20200508/1571178794.html
В Молдавии снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570025882_0:139:1280:859_1036x0_80_0_0_13a7910c356bb5c48df8f09ae84b2530.jpg
РИА Новости

В Молдавии снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса

17:41 08.05.2020
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© SputnikИнфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
© Sputnik
КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику заявил на брифинге в пятницу, что власти приняли решение разрешить работу рынков почти во всех населенных пунктах, также с 10 мая будет разрешено проводить религиозные службы на открытом воздухе.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4728 зарегистрированных случаях коронавируса, 150 из которых стали летальными.
"С 11 мая будет разрешена работа рынков во всех населенных пунктах Молдавии, за исключением городов Бельцы и Кишинев, при этом не открываются торговые центры. Также с 10 мая будут разрешены религиозные службы на открытом воздухе", - заявил Кику.
Также премьер сообщил, что с 11 мая карантин будет снят во многих населенных пунктах, карантинный режим продолжит действовать в городе Штефан-Водэ и селе Талмаза Штефан-Водского района.
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Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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