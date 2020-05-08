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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:40
https://ria.ru/20200508/1571178738.html
У пациентов нижегородского интерната не нашли коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570783383_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_266ad9558d49bd77cef80ef95140dfa4.jpg
РИА Новости

У пациентов нижегородского интерната не нашли коронавирус

17:40 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Тестирование не выявило коронавирусной инфекции у проживающих в Понетаевском психоневрологическом интернате, где ранее заболели двое сотрудников, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией были выявлены у сотрудников Понетаевского психоневрологического интерната Шатковского района в конце апреля.
"По итогам проведения результатов контрольного тестирования у всех проживающих в Понетаевском психоневрологическом интернате Шатковского района и сотрудников учреждения не обнаружена коронавирусная инфекция. Таким образом, превентивный карантин, введенный в учреждении, позволил не допустить распространения инфекции и появления очага заболеваемости", - говорится в сообщении.
Режим превентивной изоляции введен в Нижегородской области во всех 57 учреждениях стационарного обслуживания пожилых граждан и инвалидов. "В каждом организовано максимальное разобщение пациентов. Трижды в день в учреждениях проводятся термометрия, медицинский осмотр проживающих с проверкой степени насыщения крови кислородом. Если у кого-то появляются симптомы ОРВИ, их немедленно переводят в изолированное помещение, вызывают врача", - отмечается в сообщении.
Евгений Комаровский
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Ограничительные меры введены в 27 государственных учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей. Полностью приостановлена деятельность еще 4 таких учреждений.
Кроме того, приказом министерства социальной политики региона приостановлена деятельность 18 государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание.
На территории Нижегородской области зафиксированы 3886 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 23 человека умерли. 589 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Нижегородская областьОбщество
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