У пациентов нижегородского интерната не нашли коронавирус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Тестирование не выявило коронавирусной инфекции у проживающих в Понетаевском психоневрологическом интернате, где ранее заболели двое сотрудников, сообщает пресс-служба правительства Тестирование не выявило коронавирусной инфекции у проживающих в Понетаевском психоневрологическом интернате, где ранее заболели двое сотрудников, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области

Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией были выявлены у сотрудников Понетаевского психоневрологического интерната Шатковского района в конце апреля.

"По итогам проведения результатов контрольного тестирования у всех проживающих в Понетаевском психоневрологическом интернате Шатковского района и сотрудников учреждения не обнаружена коронавирусная инфекция. Таким образом, превентивный карантин, введенный в учреждении, позволил не допустить распространения инфекции и появления очага заболеваемости", - говорится в сообщении.

Режим превентивной изоляции введен в Нижегородской области во всех 57 учреждениях стационарного обслуживания пожилых граждан и инвалидов. "В каждом организовано максимальное разобщение пациентов. Трижды в день в учреждениях проводятся термометрия, медицинский осмотр проживающих с проверкой степени насыщения крови кислородом. Если у кого-то появляются симптомы ОРВИ, их немедленно переводят в изолированное помещение, вызывают врача", - отмечается в сообщении.

Ограничительные меры введены в 27 государственных учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей. Полностью приостановлена деятельность еще 4 таких учреждений.

Кроме того, приказом министерства социальной политики региона приостановлена деятельность 18 государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание.

На территории Нижегородской области зафиксированы 3886 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 23 человека умерли. 589 излечившихся пациентов выписаны из больницы.