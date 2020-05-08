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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:39
https://ria.ru/20200508/1571178629.html
Специалистов из других регионов перебросили на производство аппаратов ИВЛ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569735866_0:0:2826:1591_1036x0_80_0_0_347c717836d9b4c3bc98b4d8d9a20cce.jpg
РИА Новости

Специалистов из других регионов перебросили на производство аппаратов ИВЛ

17:39 08.05.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовВрач осматривает новые аппараты для ИВЛ
Врач осматривает новые аппараты для ИВЛ
© РИА Новости / Павел Львов
Врач осматривает новые аппараты для ИВЛ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Специалистов из других регионов перебросили для работы на производстве аппаратов ИВЛ, сообщил журналистам в пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы привлекли специалистов из других предприятий, которые задействованы в производстве другой номенклатуры, из Казани, Ставрополя, из других регионов России для того, чтобы нарастить производство", - сказал министр.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
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Он также рассказал о планах по производству аппаратов ИВЛ.
"Сегодня все объемы сконцентрированы, чтобы обеспечить поставку внутри страны. В начале года, в январе производство было всего 60 с небольшим единиц. В марте было произведено уже 100 и в апреле произведено почти 800 аппаратов. В общей сложности это в 10 раз больше буквально за три месяца. Я уверен в том, что с теми планами, которые есть на май, а это уже 2500 аппаратов, и в июне, как минимум, 3000 аппаратов, мы будем сохранять ритмичность. Как только будут обеспечены поставки для внутреннего использования в России, мы начнем отгрузку по тем заявкам, которые есть у коллег из-за рубежа", - отметил Мантуров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СтавропольКазаньЭкономика
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