Специалистов из других регионов перебросили на производство аппаратов ИВЛ

"Сегодня все объемы сконцентрированы, чтобы обеспечить поставку внутри страны. В начале года, в январе производство было всего 60 с небольшим единиц. В марте было произведено уже 100 и в апреле произведено почти 800 аппаратов. В общей сложности это в 10 раз больше буквально за три месяца. Я уверен в том, что с теми планами, которые есть на май, а это уже 2500 аппаратов, и в июне, как минимум, 3000 аппаратов, мы будем сохранять ритмичность. Как только будут обеспечены поставки для внутреннего использования в России, мы начнем отгрузку по тем заявкам, которые есть у коллег из-за рубежа", - отметил Мантуров.