Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 4,7 тысячи

КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Молдавии выросло на 123, до 4728, заявила на брифинге в пятницу министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Ранее власти Молдавии сообщили о 4605 зарегистрированных случаях коронавируса, 150 из которых стали летальными.

"На сегодняшний день подтверждено 123 положительных случая коронавируса, всего у нас 4728 случаев", - сказала Думбрэвяну.

По словам министра, вылечились и были выписаны из больниц 1826 человек.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней - до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.