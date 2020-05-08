Во Франции в транспорте раздадут около десяти миллионов масок

ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Около десяти миллионов масок раздадут среди пассажиров общественного транспорта во Около десяти миллионов масок раздадут среди пассажиров общественного транспорта во Франции , начиная со следующего понедельника, 11 мая, сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер

"Сначала маски будут раздавать пассажирам. 10 миллионов масок будет предоставлено государством в распоряжение операторов транспорта, чтобы они снабдили их пользователей", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.

Он уточнил, что в парижском регионе в транспорте будет распространено 4,4 миллиона масок. "Распространение (масок) начнётся с понедельника. У нас есть цель, чтобы каждый француз смог обеспечить себя маской", - добавил министр.

Кастанер отметил, что ношение масок с 11 мая станет обязательным в общественном транспорте во Франции и штраф за нарушение этой нормы будет составлять 135 евро. В случае повторного правонарушения штрафные санкции могут быть значительно выше, отметил министр.

Из-за эпидемии коронавируса Франция ввела режим самоизоляции 17 марта. В стране были закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения, введены ограничения на передвижения людей. В четверг премьер-министр страны Эдуар Филипп подтвердил, что страна с 11 мая поэтапно начнет снимать введенные ограничения. Возобновят работу 400 тысяч субъектов бизнеса, в том числе магазины одежды и книжные, парикмахерские, цветочные салоны. Также постепенно начнут открываться школы. Вместе с тем кафе, бары и рестораны, отели останутся закрытыми. Решение о дате их открытия французские власти рассчитывают принять в конце мая.