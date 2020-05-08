Во Франции в транспорте раздадут около десяти миллионов масок

ПАРИЖ, 8 мая - РИА Новости. Около десяти миллионов масок раздадут среди пассажиров общественного транспорта во Франции, начиная со следующего понедельника, 11 мая, сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер.
"Сначала маски будут раздавать пассажирам. 10 миллионов масок будет предоставлено государством в распоряжение операторов транспорта, чтобы они снабдили их пользователей", - сказал министр на пресс-конференции в пятницу.
Он уточнил, что в парижском регионе в транспорте будет распространено 4,4 миллиона масок. "Распространение (масок) начнётся с понедельника. У нас есть цель, чтобы каждый француз смог обеспечить себя маской", - добавил министр.
Кастанер отметил, что ношение масок с 11 мая станет обязательным в общественном транспорте во Франции и штраф за нарушение этой нормы будет составлять 135 евро. В случае повторного правонарушения штрафные санкции могут быть значительно выше, отметил министр.
Из-за эпидемии коронавируса Франция ввела режим самоизоляции 17 марта. В стране были закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения, введены ограничения на передвижения людей. В четверг премьер-министр страны Эдуар Филипп подтвердил, что страна с 11 мая поэтапно начнет снимать введенные ограничения. Возобновят работу 400 тысяч субъектов бизнеса, в том числе магазины одежды и книжные, парикмахерские, цветочные салоны. Также постепенно начнут открываться школы. Вместе с тем кафе, бары и рестораны, отели останутся закрытыми. Решение о дате их открытия французские власти рассчитывают принять в конце мая.
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