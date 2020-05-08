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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:55
https://ria.ru/20200508/1571178056.html
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596110_0:40:1197:713_1036x0_80_0_0_f4a5a6b5c188e0224c8e1254347f4fb8.jpg
РИА Новости

Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе

17:30 08.05.2020 (обновлено: 17:55 08.05.2020)
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© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
© Sputnik / Batyrshin Timur
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
Он отметил, что коронавирусная пневмония принципиально отличается от пневмонии как осложнения при ОРВИ, так как это не осложнение, а проявление болезни. Тем не менее, считает врач, хороший иммунитет поможет предотвратить размножение вируса в легких.
"Иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность", — написал Комаровский, отвечая на вопрос подписчика в инстаграме.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 3,7 миллиона человек, 259 тысячи умерли.
В России выявили почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1723 человека скончались, более 26 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
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Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
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