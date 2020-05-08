Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
Он отметил, что коронавирусная пневмония принципиально отличается от пневмонии как осложнения при ОРВИ, так как это не осложнение, а проявление болезни. Тем не менее, считает врач, хороший иммунитет поможет предотвратить размножение вируса в легких.
"Иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность", — написал Комаровский, отвечая на вопрос подписчика в инстаграме.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 3,7 миллиона человек, 259 тысячи умерли.
В России выявили почти 188 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1723 человека скончались, более 26 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.