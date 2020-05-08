Лавров примет участие в онлайн-заседании совета глав МИД стран СНГ

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 мая примет участие в онлайн заседании Совета министров иностранных дел СНГ, особое внимание будет уделено тематике 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Двенадцатого мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Впервые пройдет оно в формате видеоконференции. Участники встречи обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня и обсудят вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств по решению задач, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции", - заявила Захарова на брифинге в пятницу.
Она отметила, что особое внимание будет уделено тематике 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, включая попытки фальсификации истории, героизации нацистских преступников и войну с памятниками.
"Предполагается принять ряд решений, которые будут направлены на углубление взаимодействия в правоохранительной, культурной, гуманитарной и других областях. Главы внешнеполитических ведомств подведут итоги реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ в 2019 году и утвердят соответствующий план на текущий год. По итогам заседания ряд документов будет вынесен на утверждение совета глав правительств СНГ и совета глав государств содружества", - добавила Захарова.