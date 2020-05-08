Лавров примет участие в онлайн-заседании совета глав МИД стран СНГ

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 мая примет участие в онлайн заседании Совета министров иностранных дел СНГ , особое внимание будет уделено тематике 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова

"Двенадцатого мая глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Впервые пройдет оно в формате видеоконференции. Участники встречи обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня и обсудят вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств по решению задач, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции", - заявила Захарова на брифинге в пятницу.

Она отметила, что особое внимание будет уделено тематике 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, включая попытки фальсификации истории, героизации нацистских преступников и войну с памятниками.