В Брянской области продлили режим самоизоляции

БРЯНСК, 8 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции в Брянской области, где число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 1,5 тысячи, продлен до 31 мая, сообщает правительство региона.
"По решению оперативного штаба, режим самоизоляции граждан продлен в Брянской области до 31 мая", - говорится в сообщении.
Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавирусной инфекции в Брянской области ввели с 31 марта. Затем ограничительные меры продлевали несколько раз. С 7 мая в регионе действует масочный режим. Очередные изменения в постановление о введении режима повышенной готовности подписаны в пятницу. Они расширяют перечень организаций, на которые не распространяются ограничения.
На работу смогут выйти организации, оказывающие услуги по ремонту одежды и обуви, химчистки и прачечные. Разрешено работать парикмахерским, оказывающим услуги на одном рабочем месте, организациям, осуществляющим ремонт бытовой, компьютерной и электронной техники и ряду других специалистов.
С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 1514 человек, за сутки прирост составил 72 человека. На областной центр в настоящее время приходится 736 случаев заражения, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 131 человека. Скончались 17 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сообщается также о 417 выздоровевших. Проведены почти 20 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.