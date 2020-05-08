В Брянской области продлили режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавирусной инфекции в Брянской области ввели с 31 марта. Затем ограничительные меры продлевали несколько раз. С 7 мая в регионе действует масочный режим. Очередные изменения в постановление о введении режима повышенной готовности подписаны в пятницу. Они расширяют перечень организаций, на которые не распространяются ограничения.