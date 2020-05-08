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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:18
https://ria.ru/20200508/1571177196.html
В Брянской области продлили режим самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Брянской области продлили режим самоизоляции

17:18 08.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БРЯНСК, 8 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции в Брянской области, где число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 1,5 тысячи, продлен до 31 мая, сообщает правительство региона.
"По решению оперативного штаба, режим самоизоляции граждан продлен в Брянской области до 31 мая", - говорится в сообщении.
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Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавирусной инфекции в Брянской области ввели с 31 марта. Затем ограничительные меры продлевали несколько раз. С 7 мая в регионе действует масочный режим. Очередные изменения в постановление о введении режима повышенной готовности подписаны в пятницу. Они расширяют перечень организаций, на которые не распространяются ограничения.
На работу смогут выйти организации, оказывающие услуги по ремонту одежды и обуви, химчистки и прачечные. Разрешено работать парикмахерским, оказывающим услуги на одном рабочем месте, организациям, осуществляющим ремонт бытовой, компьютерной и электронной техники и ряду других специалистов.
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С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 1514 человек, за сутки прирост составил 72 человека. На областной центр в настоящее время приходится 736 случаев заражения, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 131 человека. Скончались 17 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Сообщается также о 417 выздоровевших. Проведены почти 20 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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