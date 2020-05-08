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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:23
https://ria.ru/20200508/1571177133.html
Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 21 тысячу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571092332_0:63:3055:1781_1036x0_80_0_0_9a48c4209404b76196c29c45e73b546e.jpg
РИА Новости

Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 21 тысячу

17:17 08.05.2020 (обновлено: 17:23 08.05.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
Горожане отдыхают в Ботаническом саду в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 933, до 21101, скончались еще пять пациентов, всего умерших 121, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики.
По данным на четверг, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии составляло 20168, в том числе минздрав сообщал о 116 умерших.
"Зарегистрирован 21101 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 240146 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 121 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также сообщили, что по всей республике выздоровели и выписаны 5484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Сотрудник в лаборатории международного медицинского кластера
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБелоруссияВ мире
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