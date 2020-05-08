Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 21 тысячу

МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 933, до 21101, скончались еще пять пациентов, всего умерших 121, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава республики.

По данным на четверг, число инфицированных COVID-19 в Белоруссии составляло 20168, в том числе минздрав сообщал о 116 умерших.

"Зарегистрирован 21101 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 240146 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 121 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также сообщили, что по всей республике выздоровели и выписаны 5484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.