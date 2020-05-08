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2020-05-08T17:14
https://ria.ru/20200508/1571176921.html
Мантуров уверен, что производство ИВЛ пригодится и после пандемии
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РИА Новости

Мантуров уверен, что производство ИВЛ пригодится и после пандемии

17:14 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Продукция российских производителей ИВЛ будет востребована и после пандемии, сообщил журналистам в пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров.
"По Уральскому приборостроительному заводу мы обсуждали в прошлом году, что будем закрывать цех по производству аппаратов ИВЛ. Они были мало востребованы. Традиционно, к сожалению, люди отдавали предпочтение зарубежной медицинской технике. Слава богу, что не стали закрывать, не стали принимать такого скоропалительного решения... Я уверен, что эта продукция будет востребована и в будущем - может, не в таких объемах, которые сегодня исполняются. Я уверен, что это будет востребовано не только в нашей стране, но и за ее пределами", - отметил министр.
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Он добавил, что регулярно получает запросы из-за рубежа на поставку ИВЛ.
"Я сам получаю регулярно запросы от наших зарубежных коллег на поставку этой номенклатуры", - подчеркнул Мантуров.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
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