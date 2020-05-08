Мантуров уверен, что производство ИВЛ пригодится и после пандемии

"По Уральскому приборостроительному заводу мы обсуждали в прошлом году, что будем закрывать цех по производству аппаратов ИВЛ. Они были мало востребованы. Традиционно, к сожалению, люди отдавали предпочтение зарубежной медицинской технике. Слава богу, что не стали закрывать, не стали принимать такого скоропалительного решения... Я уверен, что эта продукция будет востребована и в будущем - может, не в таких объемах, которые сегодня исполняются. Я уверен, что это будет востребовано не только в нашей стране, но и за ее пределами", - отметил министр.