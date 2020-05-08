В Москве пользующимся социальной службой метро будут выдавать маски

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Маломобильным пассажирам, инвалидам и многодетным семьям с детьми, которые пользуются Центром обеспечения мобильности пассажиров метро, маски и перчатки будут выдавать бесплатно, если у них их не будет, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

По указу мэра Сергея Собянина с 12 мая в Москве вводится обязательный режим ношения масок и перчаток на работе, в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

"По поручению мэра Москвы для тех, кто пользуется социальной службой московского метро - Центром обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), мы будем бесплатно выдавать маски и перчатки, если у них не будет средств защиты с собой. Это маломобильные пассажиры - с инвалидностью, а также многодетные семьи с маленькими детьми", - заявил заммэра столицы по вопросам транспорта, руководитель департамента Максим Ликсутов , которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что за 2019 год ЦОМП помогал примерно тысяче человек в день. Для сопровождения необходимо заказать услугу заранее.

"При подтверждении заказа наши операторы уточнят, нужна ли маска или перчатки. Но мы все же просим вас оставаться дома, особенно, если вы входите в группу риска. Берегите себя", - говорится в сообщении.