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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T23:26
https://ria.ru/20200508/1571176844.html
В Москве пользующимся социальной службой метро будут выдавать маски
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РИА Новости

В Москве пользующимся социальной службой метро будут выдавать маски

17:13 08.05.2020 (обновлено: 23:26 08.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в защитных масках на станции метро "Охотный ряд"
Сотрудники полиции в защитных масках на станции метро Охотный ряд
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Маломобильным пассажирам, инвалидам и многодетным семьям с детьми, которые пользуются Центром обеспечения мобильности пассажиров метро, маски и перчатки будут выдавать бесплатно, если у них их не будет, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
По указу мэра Сергея Собянина с 12 мая в Москве вводится обязательный режим ношения масок и перчаток на работе, в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.
"По поручению мэра Москвы для тех, кто пользуется социальной службой московского метро - Центром обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), мы будем бесплатно выдавать маски и перчатки, если у них не будет средств защиты с собой. Это маломобильные пассажиры - с инвалидностью, а также многодетные семьи с маленькими детьми", - заявил заммэра столицы по вопросам транспорта, руководитель департамента Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба.
Отмечается, что за 2019 год ЦОМП помогал примерно тысяче человек в день. Для сопровождения необходимо заказать услугу заранее.
"При подтверждении заказа наши операторы уточнят, нужна ли маска или перчатки. Но мы все же просим вас оставаться дома, особенно, если вы входите в группу риска. Берегите себя", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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