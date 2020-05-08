Вопрос с допвыплатами медикам пообещали решить до 15 мая, сообщил депутат

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. КПРФ на онлайн-встрече с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко поднимала вопрос о дополнительных выплатах медикам, работающим с коронавирусом, глава ведомства заверил, что до 15 мая проблема будет решена, сообщил РИА Новости участник встречи, первый зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что медицинскому персоналу, который непосредственно борется с распространением коронавирусной инфекции, будут назначены дополнительные выплаты. Для врачей, работающих с заболевшими коронавирусом, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.
"Мы, в частности, спрашивали, почему не выполняется установка президента по дополнительным оплатам врачам скорой и другим. Он сказал, что до 15 мая все сделает. Задавали вопросы, как он относится к тому, чтобы оптимизированные инфекционные отделения подумать, как восстановить", - рассказал Коломейцев РИА Новости.
По его словам, поднимался вопрос о лекарственном обеспечении. Он подчеркнул, что депутаты фракции согласились с мнением главы министерства о необходимости восстановить свою фармацевтическую промышленность.
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