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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:10
https://ria.ru/20200508/1571176748.html
Вопрос с допвыплатами медикам пообещали решить до 15 мая, сообщил депутат
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571154859_0:0:3309:1861_1036x0_80_0_0_af3d5bc51e4faa648adfc2b87910922e.jpg
РИА Новости

Вопрос с допвыплатами медикам пообещали решить до 15 мая, сообщил депутат

17:10 08.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. КПРФ на онлайн-встрече с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко поднимала вопрос о дополнительных выплатах медикам, работающим с коронавирусом, глава ведомства заверил, что до 15 мая проблема будет решена, сообщил РИА Новости участник встречи, первый зампред фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что медицинскому персоналу, который непосредственно борется с распространением коронавирусной инфекции, будут назначены дополнительные выплаты. Для врачей, работающих с заболевшими коронавирусом, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала – фельдшеров, медсестер – 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей.
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"Мы, в частности, спрашивали, почему не выполняется установка президента по дополнительным оплатам врачам скорой и другим. Он сказал, что до 15 мая все сделает. Задавали вопросы, как он относится к тому, чтобы оптимизированные инфекционные отделения подумать, как восстановить", - рассказал Коломейцев РИА Новости.
По его словам, поднимался вопрос о лекарственном обеспечении. Он подчеркнул, что депутаты фракции согласились с мнением главы министерства о необходимости восстановить свою фармацевтическую промышленность.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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