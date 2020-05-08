Вопрос с допвыплатами медикам пообещали решить до 15 мая, сообщил депутат

"Мы, в частности, спрашивали, почему не выполняется установка президента по дополнительным оплатам врачам скорой и другим. Он сказал, что до 15 мая все сделает. Задавали вопросы, как он относится к тому, чтобы оптимизированные инфекционные отделения подумать, как восстановить", - рассказал Коломейцев РИА Новости.