Посол Германии рассказал о благодарности за примирение с русскими

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Факт примирения между русскими и немцами наполняет представителей Германии сегодня чувством благодарности, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в пятницу в ходе памятной церемонию в честь 75-летия окончания войны и освобождения Германии и Европы от нацистской диктатуры.
"Решающий вклад в эти события внесли народы Советского Союза. Бесчисленные жертвы и страдания, которые принесла людям эта война, развязанная Германией, – самая ужасная из всех войн – не должны быть забыты. Мы обязаны передавать нашу искреннюю память следующим поколениям, чтобы то, что случилось тогда, не произошло вновь", - сказал глава германского диппредставительства, слова которого приводит посольство ФРГ в Москве.
"Тот факт, что между русскими и немцами было достигнуто примирение, наполняет нас сегодня чувством благодарности. Наша задача по-прежнему заключается в том, чтобы работать вместе ради мира на Земле", - добавил посол.