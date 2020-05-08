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75 лет Великой Победы
2020-05-08T17:09
https://ria.ru/20200508/1571176652.html
Посол Германии рассказал о благодарности за примирение с русскими
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564146451_0:68:3048:1783_1036x0_80_0_0_182c838263e3539b4b1aa4031f95cb72.jpg
РИА Новости

Посол Германии рассказал о благодарности за примирение с русскими

17:09 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Факт примирения между русскими и немцами наполняет представителей Германии сегодня чувством благодарности, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в пятницу в ходе памятной церемонию в честь 75-летия окончания войны и освобождения Германии и Европы от нацистской диктатуры.
"Решающий вклад в эти события внесли народы Советского Союза. Бесчисленные жертвы и страдания, которые принесла людям эта война, развязанная Германией, – самая ужасная из всех войн – не должны быть забыты. Мы обязаны передавать нашу искреннюю память следующим поколениям, чтобы то, что случилось тогда, не произошло вновь", - сказал глава германского диппредставительства, слова которого приводит посольство ФРГ в Москве.
"Тот факт, что между русскими и немцами было достигнуто примирение, наполняет нас сегодня чувством благодарности. Наша задача по-прежнему заключается в том, чтобы работать вместе ради мира на Земле", - добавил посол.
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75 лет Великой ПобедыРоссияГеза Андреас фон ГайрДень ПобедыВторая мировая война (1939-1945)ГерманияЕвропаВ мире
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