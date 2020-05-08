Посол Германии рассказал о благодарности за примирение с русскими

"Решающий вклад в эти события внесли народы Советского Союза. Бесчисленные жертвы и страдания, которые принесла людям эта война, развязанная Германией, – самая ужасная из всех войн – не должны быть забыты. Мы обязаны передавать нашу искреннюю память следующим поколениям, чтобы то, что случилось тогда, не произошло вновь", - сказал глава германского диппредставительства, слова которого приводит посольство ФРГ в Москве.