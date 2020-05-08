В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 765

САМАРА, 8 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области выросло еще на 84, общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 765, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Утром в пятницу федеральный оперштаб сообщал о 76 новых случаях. Общее число заболевших, по данным оперштаба, составляло 681.
"По состоянию на 8 мая 2020 года подтвержденных случаев COVID-19 – 765. Новых подтвержденных случаев - 84", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Из 765 заразившегося 120 выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.