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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:06
https://ria.ru/20200508/1571176382.html
В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 765
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 765

17:06 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 8 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ульяновской области выросло еще на 84, общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 765, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Утром в пятницу федеральный оперштаб сообщал о 76 новых случаях. Общее число заболевших, по данным оперштаба, составляло 681.
"По состоянию на 8 мая 2020 года подтвержденных случаев COVID-19 – 765. Новых подтвержденных случаев - 84", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Из 765 заразившегося 120 выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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