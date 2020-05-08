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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:15
https://ria.ru/20200508/1571176042.html
В ЛНР доставили гуманитарный груз МККК для борьбы с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303695_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_871f6a4cb630e6e95cdca904b17aef06.jpg
РИА Новости

В ЛНР доставили гуманитарный груз МККК для борьбы с коронавирусом

17:03 08.05.2020 (обновлено: 17:15 08.05.2020)
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© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста (МККК) для борьбы с COVID-19 доставили в самопровозглашенную Луганскую народную республику, заявила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. В пятницу министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что в ЛНР выявили 232 случая коронавируса, 12 человек уже выздоровели, двое пациентов скончались, один из них от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения.
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"Сегодня мы принимаем гуманитарный груз от МККК", - сказала Кобцева журналистам.
Представитель ЛНР уточнила, что в основном груз состоит из медицинских препаратов. Передача груза велась вручную на пешеходном пункте пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской. Офицеры представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) после доставки груза провели мероприятия по его дезинфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ольга КобцеваСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
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