В ЛНР доставили гуманитарный груз МККК для борьбы с коронавирусом

Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. В пятницу министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что в ЛНР выявили 232 случая коронавируса, 12 человек уже выздоровели, двое пациентов скончались, один из них от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения.