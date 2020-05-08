Попова назвала ношение масок на улице эффективным против коронавируса

"Руководитель Роспотребнадзора подтвердила эффективность ношения масок с целью предотвращения распространения заболевания коронавирусом. Тем более, подчеркнула Анна Попова, что на первом этапе снятия режима самоизоляции, когда будет разрешён выход на улицу и особенно с детьми, выход в общественное пространство, ношение масок является строго обязательной мерой для профилактики заболевания. При этом в настоящее время ведутся разработки и новых материалов для производства масок", - сообщает пресс-служба ЕР.