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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:02
https://ria.ru/20200508/1571175861.html
Попова назвала ношение масок на улице эффективным против коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:27:3134:1790_1036x0_80_0_0_964325ce0b4b0ca1ebf75daa0fa28906.jpg
РИА Новости

Попова назвала ношение масок на улице эффективным против коронавируса

17:02 08.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила эффективность ношения масок на улице для предотвращения распространения коронавируса, ношение масок станет также строго обязательной мерой профилактики на первом этапе снятия режима самоизоляции, когда будет разрешен выход на улицу, сообщила пресс-служба "Единой России".
Об этом Попова заявила на дистанционном заседании внутрифракционной группы Адальби Шхагошева с участием руководителя Роспотребнадзора. Вопрос обязательности ношения масок на улице на заседании подняла депутат Наталия Пилюс.
"Руководитель Роспотребнадзора подтвердила эффективность ношения масок с целью предотвращения распространения заболевания коронавирусом. Тем более, подчеркнула Анна Попова, что на первом этапе снятия режима самоизоляции, когда будет разрешён выход на улицу и особенно с детьми, выход в общественное пространство, ношение масок является строго обязательной мерой для профилактики заболевания. При этом в настоящее время ведутся разработки и новых материалов для производства масок", - сообщает пресс-служба ЕР.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Адальби ШхагошевКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Единая РоссияОбщество
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