В Крыму умер второй пациент с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Пожилая женщина, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в Крыму, это второй летальный случай в регионе с начала пандемии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Женщина, которой 95 лет, была госпитализирована в Алуштинскую горбольницу, позднее - в 7-ю горбольницу Симферополя, ставшей госпиталем для больных коронавирусной инфекцией. Ее первой из всех заболевших подключили к ИВЛ с 25 апреля.
"Женщина скончалась", - сказал собеседник агентства.
До этого в понедельник в Сакской районной больнице скончалась пожилая женщина с коронавирусом, находившаяся на ИВЛ с 30 апреля.
За прошедшие сутки в Крыму выявлено девять новых заболевших коронавирусной инфекцией, всего в республике зарегистрировано 177 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.