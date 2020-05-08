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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:01
https://ria.ru/20200508/1571175669.html
В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Крыму умер второй пациент с коронавирусом

17:01 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Пожилая женщина, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в Крыму, это второй летальный случай в регионе с начала пандемии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Женщина, которой 95 лет, была госпитализирована в Алуштинскую горбольницу, позднее - в 7-ю горбольницу Симферополя, ставшей госпиталем для больных коронавирусной инфекцией. Ее первой из всех заболевших подключили к ИВЛ с 25 апреля.
Карта распространения нового коронавируса в России
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Карта распространения нового коронавируса в России
"Женщина скончалась", - сказал собеседник агентства.
До этого в понедельник в Сакской районной больнице скончалась пожилая женщина с коронавирусом, находившаяся на ИВЛ с 30 апреля.
За прошедшие сутки в Крыму выявлено девять новых заболевших коронавирусной инфекцией, всего в республике зарегистрировано 177 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСимферопольРеспублика КрымОбщество
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