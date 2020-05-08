В администрации Псковской области выявили второй случай коронавируса

"В администрации Псковской области – второй подтвержденный случай заболевания коронавирусом. (Это) сотрудник комитета по социальной защите. Круг контактных лиц определён. Он ограничен только сотрудниками комитета… По уже отработанной методике изолируем и тестируем всех контактных и дезинфицируем помещения", - написал Ведерников на своей официальной странице в Instagram.

"С предыдущим случаем этот не связан, необходимые меры были предприняты вовремя", - добавил руководитель региона.

Ранее в начале мая Ведерников сообщал, что здание администрации Псковской области пришлось закрыть на два дня для проведения дезинфекции после того, как у одного из сотрудников был выявлен коронавирус.

По данным областного оперштаба, на пятницу в Псковской области подтверждено 277 случаев коронавируса (днем ранее – 270). Выздоровел 51 человек, восемь скончались.