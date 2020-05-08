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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T16:58
https://ria.ru/20200508/1571175358.html
В администрации Псковской области выявили второй случай коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/147446/36/1474463615_0:230:2825:1819_1036x0_80_0_0_b3d906f41cae393fa32eefba2a57fcd0.jpg
РИА Новости

В администрации Псковской области выявили второй случай коронавируса

16:58 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПсков
Псков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Псков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден у сотрудника комитета соцзащиты администрации Псковской области, это второй случай выявления инфекции у чиновников региона, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"В администрации Псковской области – второй подтвержденный случай заболевания коронавирусом. (Это) сотрудник комитета по социальной защите. Круг контактных лиц определён. Он ограничен только сотрудниками комитета… По уже отработанной методике изолируем и тестируем всех контактных и дезинфицируем помещения", - написал Ведерников на своей официальной странице в Instagram.
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Карта распространения нового коронавируса в России
"С предыдущим случаем этот не связан, необходимые меры были предприняты вовремя", - добавил руководитель региона.
Ранее в начале мая Ведерников сообщал, что здание администрации Псковской области пришлось закрыть на два дня для проведения дезинфекции после того, как у одного из сотрудников был выявлен коронавирус.
По данным областного оперштаба, на пятницу в Псковской области подтверждено 277 случаев коронавируса (днем ранее – 270). Выздоровел 51 человек, восемь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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