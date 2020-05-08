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2020-05-08T23:10
https://ria.ru/20200508/1571174858.html
Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня
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РИА Новости

Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня

16:52 08.05.2020 (обновлено: 23:10 08.05.2020)
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Последствий проливного дождя в Нижнем Новгороде. 8 мая 2020
Последствий проливного дождя в Нижнем Новгороде. 8 мая 2020
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ливень обрушился на Нижний Новгород около 13 часов в пятницу. После нескольких часов сильного дождя затопленными оказались несколько центральных улиц города, в том числе Алексеевская и Ковалихинская. Кроме того, произошел размыв грунта на Окском съезде, ведущем к Молитовскому мосту. Фотографии "плавающих" автомобилей и видео стекающего на дорогу "грязевого водопада" на Окском съезде местные жители публикуют в социальных сетях.
"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил принять всесторонние меры для ликвидации последствий удара стихии в Нижнем Новгороде. Соответствующие поручения даны заместителям губернатора Андрею Гнеушеву и Андрею Харину, а также исполняющему обязанности главы города Юрию Шалабаеву", — говорится в сообщении.
Никитин подчеркнул, что для Шалабаева случившееся станет "первым важнейшим экзаменом на новом посту". "Проблема с подтоплениями центральной части города имеет очень давнюю историю, но это не значит, что не нужно заниматься ее решением. В ближайшие дни требуется также осуществлять круглосуточный контроль за тем, что происходит на Окском съезде. Необходимо тщательно проанализировать причины вымывания грунта и принять меры для предотвращения дальнейшего развития ситуации. Ливневой канализацией в городе нужно заниматься системно и круглогодично", — заявил Никитин.
Он добавил, что правительству региона необходимо "оказать все возможное содействие властям города для максимально быстрой ликвидации последствий удара стихии и выработки стратегических решений на перспективу".
Шалабаев был назначен исполняющим обязанности главы Нижнего Новгорода 6 мая, после того, как депутаты городской думы досрочно прекратили полномочия мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
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Владимир ПановГлеб НикитинНижний НовгородОбщество
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