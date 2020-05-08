Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая — РИА Новости. Сильный ливень затопил центр Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ливень обрушился на Нижний Новгород около 13 часов в пятницу. После нескольких часов сильного дождя затопленными оказались несколько центральных улиц города, в том числе Алексеевская и Ковалихинская. Кроме того, произошел размыв грунта на Окском съезде, ведущем к Молитовскому мосту. Фотографии "плавающих" автомобилей и видео стекающего на дорогу "грязевого водопада" на Окском съезде местные жители публикуют в социальных сетях.

Нижний Новгород поплыл pic.twitter.com/TqffpfOUs3 — Pocket TV (@Pocket_TV_RU) May 8, 2020

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил принять всесторонние меры для ликвидации последствий удара стихии в Нижнем Новгороде. Соответствующие поручения даны заместителям губернатора Андрею Гнеушеву и Андрею Харину, а также исполняющему обязанности главы города Юрию Шалабаеву", — говорится в сообщении.

Никитин подчеркнул, что для Шалабаева случившееся станет "первым важнейшим экзаменом на новом посту". "Проблема с подтоплениями центральной части города имеет очень давнюю историю, но это не значит, что не нужно заниматься ее решением. В ближайшие дни требуется также осуществлять круглосуточный контроль за тем, что происходит на Окском съезде. Необходимо тщательно проанализировать причины вымывания грунта и принять меры для предотвращения дальнейшего развития ситуации. Ливневой канализацией в городе нужно заниматься системно и круглогодично", — заявил Никитин.

Он добавил, что правительству региона необходимо "оказать все возможное содействие властям города для максимально быстрой ликвидации последствий удара стихии и выработки стратегических решений на перспективу".