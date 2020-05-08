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2020-05-08T16:49
https://ria.ru/20200508/1571174511.html
Корабли объединенных сил ВСУ провели учения в Азовском море
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РИА Новости

Корабли объединенных сил ВСУ провели учения в Азовском море

16:49 08.05.2020
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CC BY 4.0 / Інформаційне агентство Міністерства оборони України / Олексій Тригуб / В Азовському морі стріляли катери ВМСУкраинский военный корабль в Азовском море
Украинский военный корабль в Азовском море
CC BY 4.0 / Інформаційне агентство Міністерства оборони України / Олексій Тригуб / В Азовському морі стріляли катери ВМС
Украинский военный корабль в Азовском море. Архивное фото
КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Корабельно-катерные подразделения объединенных сил ВС Украины провели учения в акватории Азовского моря, они отработали действия по уничтожению условного противника, сообщил в пятницу пресс-центр штаба операции объединенных сил.
"Корабельно-катерные подразделения объединенных сил отрабатывали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, в учениях приняли участие малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины "Лубны" и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля "Донбасс" и двух катеров.
Как отмечается, совместными действиями военнослужащие вовремя уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыва противника вглубь обороны.
Украинский фрегат Гетман Сагайдачный в морском порту Одессы
3 мая, 16:08
Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" провел учения в Черном море
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Азовское мореВооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы УкраиныУкраинаВ мире
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