Корабли объединенных сил ВСУ провели учения в Азовском море

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Корабельно-катерные подразделения объединенных сил ВС Украины провели учения в акватории Азовского моря, они отработали действия по уничтожению условного противника, сообщил в пятницу пресс-центр штаба операции объединенных сил.
"Корабельно-катерные подразделения объединенных сил отрабатывали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, в учениях приняли участие малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины "Лубны" и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля "Донбасс" и двух катеров.
Как отмечается, совместными действиями военнослужащие вовремя уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыва противника вглубь обороны.