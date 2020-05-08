Подмосковные градостроительные онлайн-сервисы подключили обратную связь

Глава областного комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко пояснил, что эти сервисы пользуются спросом у жителей региона. За год работы их посетили более 300 тысяч раз. Сейчас же сервисы получили кнопку обратной связи для дополнительного удобства.