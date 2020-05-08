Подмосковные градостроительные онлайн-сервисы подключили обратную связь

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Онлайн-сервисы "Агроанализ", "Стройка рядом с домом", "Кадастровый инженер" и "Градпроработка онлайн" для представителей бизнеса и жителей Московской области оснастили формой обратной связи. Об этом сообщил телеканал "360".
Глава областного комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко пояснил, что эти сервисы пользуются спросом у жителей региона. За год работы их посетили более 300 тысяч раз. Сейчас же сервисы получили кнопку обратной связи для дополнительного удобства.
"При нажатии на „Техническую поддержку“ открывается диалоговое окно, где заявитель может задать вопросы в отношении интересующего земельного участка в рамках работы сервисов", – отметил Гордиенко.
Поле того как заявитель оставляет обращение, с ним в кратчайшие сроки связывается специалист Мособлархитектуры, чтобы ответить на вопросы.