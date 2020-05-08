В ГИБДД начали расследование после ДТП со скорой в Дзержинске

"Около 15 часов 6 мая на пересечении проспекта Чкалова и улицы Матросова в Дзержинске произошло столкновение Toyota RAV4 с автомобилем скорой помощи УАЗ… Лежащий у колеса мужчина - предположительно, пациент, выпавший из скорой. Однако за медицинской помощью после произошедшего никто не обращался. Парадокс, но пострадавших нет, поэтому в сводке это ДТП не проходило. Возбуждено административное расследование. Выясняем, кто виноват", - рассказали в УГИБДД.