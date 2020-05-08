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2020-05-08T16:47
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В ГИБДД начали расследование после ДТП со скорой в Дзержинске
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РИА Новости

В ГИБДД начали расследование после ДТП со скорой в Дзержинске

16:47 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД
Сотрудница МРЭО ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудница МРЭО ГИБДД. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с легковым автомобилем на перекрестке в Дзержинске, пострадавших нет, проводится административное расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД по Нижегородской области.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как скорая помощь на перекрестке врезается во внедорожник и опрокидывается. Затем на кадрах видно, что возле заднего колеса уже стоящей "скорой" лежит человек.
"Около 15 часов 6 мая на пересечении проспекта Чкалова и улицы Матросова в Дзержинске произошло столкновение Toyota RAV4 с автомобилем скорой помощи УАЗ… Лежащий у колеса мужчина - предположительно, пациент, выпавший из скорой. Однако за медицинской помощью после произошедшего никто не обращался. Парадокс, но пострадавших нет, поэтому в сводке это ДТП не проходило. Возбуждено административное расследование. Выясняем, кто виноват", - рассказали в УГИБДД.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
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