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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T16:43
https://ria.ru/20200508/1571173931.html
В Сербии число жертв коронавируса достигло 209
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1036x0_80_0_0_96b6f1bcb457ec906c8ea71a294a9dbd.jpg
РИА Новости

В Сербии число жертв коронавируса достигло 209

16:43 08.05.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 мая - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались три человека, общее число жертв достигло 209, выявлено более 9,9 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.
Сербия постепенно возвращается к нормальной жизни с момента введения 15 марта чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 и комендантского часа 18 марта. Вечером в среду Скупщина (парламент) Сербии приняла решение об отмене режима ЧП, с ним и комендантского часа, в четверг оно вступило в силу. При этом сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.
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По данным сербского минздрава, с начала пандемии к четвергу в стране было выявлено 9 848 зараженных, скончались 206 человек.
"К пятнице выявлены 95 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 9 943 человека. За прошедшие сутки скончались еще три пациента, всего с начала пандемии умерли 209 граждан", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 2 453 человека.
В понедельник в Сербии были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая открываются торговые центры при ограничении числа посетителей.
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Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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