В Сербии число жертв коронавируса достигло 209

БЕЛГРАД, 8 мая - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались три человека, общее число жертв достигло 209, выявлено более 9,9 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.

Сербия постепенно возвращается к нормальной жизни с момента введения 15 марта чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 и комендантского часа 18 марта. Вечером в среду Скупщина (парламент) Сербии приняла решение об отмене режима ЧП, с ним и комендантского часа, в четверг оно вступило в силу. При этом сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к четвергу в стране было выявлено 9 848 зараженных, скончались 206 человек.

"К пятнице выявлены 95 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 9 943 человека. За прошедшие сутки скончались еще три пациента, всего с начала пандемии умерли 209 граждан", - сообщил минздрав. Отмечается, что выздоровели 2 453 человека.

В понедельник в Сербии были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая открываются торговые центры при ограничении числа посетителей.

Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение.