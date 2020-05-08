МИД Украины не усмотрел в отзыве посла Грузии угрозы для дипотношений

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины не видит никакой угрозы для двусторонних отношений в решении Грузии вызвать посла для консультаций после назначения Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В ответ на это Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому "ни одно государство мира не может указывать", куда его назначать.
"Посла Грузии на Украине Теймураза Шарашенидзе не отзывали из Украины, а вызвали для консультаций в столицу. Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в четверг.
Также в МИД подчеркнули, что будут делать все для развития украинского-грузинского стратегического партнерства.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.