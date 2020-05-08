МИД Украины не усмотрел в отзыве посла Грузии угрозы для дипотношений

"Посла Грузии на Украине Теймураза Шарашенидзе не отзывали из Украины, а вызвали для консультаций в столицу. Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в четверг.