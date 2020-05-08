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2020-05-08T16:42
https://ria.ru/20200508/1571173712.html
МИД Украины не усмотрел в отзыве посла Грузии угрозы для дипотношений
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РИА Новости

МИД Украины не усмотрел в отзыве посла Грузии угрозы для дипотношений

16:42 08.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины не видит никакой угрозы для двусторонних отношений в решении Грузии вызвать посла для консультаций после назначения Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В ответ на это Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому "ни одно государство мира не может указывать", куда его назначать.
Михаил Саакашвили
Вчера, 10:27
Грузия не будет разрывать дипотношения с Украиной из-за Саакашвили
"Посла Грузии на Украине Теймураза Шарашенидзе не отзывали из Украины, а вызвали для консультаций в столицу. Это не ежедневная, но обычная практика в дипломатической работе. Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много точек соприкосновения и общих вызовов", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в четверг.
Также в МИД подчеркнули, что будут делать все для развития украинского-грузинского стратегического партнерства.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
Михаил Саакашвили
Вчера, 10:16
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
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Давид ЗалкалианиМИД УкраиныВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиПольшаОдесская областьГрузияУкраинаВ мире
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