Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Рост цен на продовольственные товары в России в апреле был ожидаем, однако ситуация в дальнейшем будет постепенно меняться и продовольственная инфляция будет снижаться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.
"Действительно, у нас в апреле очень был большой рост продовольственных цен. Это вполне естественно и ожидаемо в условиях, когда повышенный спрос на продовольственные товары. При этом на непродовольственные товары рост был значительно меньше, а на услуги - совсем небольшой", - сказала Набиуллина в пятницу.
Она отметила, что на продовольственную инфляцию в апреле повлияло, в том числе, сокращение запасов овощей и фруктов, а также эффект от ослабления рубля, который затронул стоимость импортных продуктов. При этом ЦБ считает, что далее ситуация будет постепенно меняться.
"Да, мы считаем, что это один из компонентов проинфляционных был, продовольственные цены, но видим, что в целом дальше дезинфляционные факторы будут преобладать, и в том числе это скажется и она продовольственной инфляции, она снизится", - указала глава ЦБ.
По данным Росстата, цены на продовольственные товары в России в апреле увеличились на 1,7% по отношению к марту текущего года. При этом продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,9%, а плодоовощная продукция - на 7,9%. В частности, лимоны стали дороже в 2,5 раза, репчатый лук - на 49,9%, чеснок - на 25,7%.