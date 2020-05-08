Рост цен на продукты в апреле был ожидаем, заявила Набиуллина

"Действительно, у нас в апреле очень был большой рост продовольственных цен. Это вполне естественно и ожидаемо в условиях, когда повышенный спрос на продовольственные товары. При этом на непродовольственные товары рост был значительно меньше, а на услуги - совсем небольшой", - сказала Набиуллина в пятницу.