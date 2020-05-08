ГИБДД опровергла слух, что видеорегистраторы станут обязательными

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ГИБДД РФ не вводила требования к обязательному использованию видеорегистраторов в автомобилях, сообщается на сайте ведомства.
Так в ведомстве прокомментировали публикации в интернете, в которых говорилось, что за отсутствие регистраторов теперь якобы будут наказывать в административном порядке. Авторы ссылались на некое заявление "руководства ГИБДД", при этом в материалах содержалась скрытая реклама интернет-магазина видеорегистраторов.
"Требования к обязательному использованию видеорегистраторов в салонах автомобилей не вводились и не планируются. Видеорегистрирующая аппаратура является необязательным атрибутом транспортного средства, отсутствие которого не попадает ни под какие административные санкции и не влечет для автовладельцев каких-либо негативных последствий", - говорится в релизе.
Материал с ложной информацией удален из интернета по требовани Госавтоинспекции, отмечают в ведомстве.
"Госавтоинспекция призывает граждан скептически относиться к подобным фейковым информационным "вбросам" и не поддаваться на провокации представителей блогосферы", - заключается в релизе.