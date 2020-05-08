ГИБДД опровергла слух, что видеорегистраторы станут обязательными

Так в ведомстве прокомментировали публикации в интернете, в которых говорилось, что за отсутствие регистраторов теперь якобы будут наказывать в административном порядке. Авторы ссылались на некое заявление "руководства ГИБДД", при этом в материалах содержалась скрытая реклама интернет-магазина видеорегистраторов.