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2020-05-08T16:37
https://ria.ru/20200508/1571173352.html
ГИБДД опровергла слух, что видеорегистраторы станут обязательными
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РИА Новости

ГИБДД опровергла слух, что видеорегистраторы станут обязательными

16:37 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей БелоусовВидеорегистраторы
Видеорегистраторы
© РИА Новости / Сергей Белоусов
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. ГИБДД РФ не вводила требования к обязательному использованию видеорегистраторов в автомобилях, сообщается на сайте ведомства.
Так в ведомстве прокомментировали публикации в интернете, в которых говорилось, что за отсутствие регистраторов теперь якобы будут наказывать в административном порядке. Авторы ссылались на некое заявление "руководства ГИБДД", при этом в материалах содержалась скрытая реклама интернет-магазина видеорегистраторов.
"Требования к обязательному использованию видеорегистраторов в салонах автомобилей не вводились и не планируются. Видеорегистрирующая аппаратура является необязательным атрибутом транспортного средства, отсутствие которого не попадает ни под какие административные санкции и не влечет для автовладельцев каких-либо негативных последствий", - говорится в релизе.
Материал с ложной информацией удален из интернета по требовани Госавтоинспекции, отмечают в ведомстве.
"Госавтоинспекция призывает граждан скептически относиться к подобным фейковым информационным "вбросам" и не поддаваться на провокации представителей блогосферы", - заключается в релизе.
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