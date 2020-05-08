Попова: осложнений ситуации в учреждениях ФСИН из-за коронавируса нет

ОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами от "Единой России" заявила, что осложнения ситуации в учреждениях ФСИН и Вооруженных силах РФ из-за коронавируса нет, сообщил первый замглавы фракции Адальби Шхагошев.
"Никаких озабоченностей она (Попова) не высказала, более того, она сказала о том, что осложнения ситуации по коронавирусу, собственно говоря, по ФСИН много вопросов было, по Вооруженным силам Российской Федерации, не наблюдается (там осложнений вообще). Они с самого начала предприняли все меры (безопасности). Вспышек нет, это точно", - сказал Шхагошев РИА Новости по итогам встречи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.