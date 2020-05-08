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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T16:32
https://ria.ru/20200508/1571172822.html
Попова: осложнений ситуации в учреждениях ФСИН из-за коронавируса нет
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:27:3134:1790_1036x0_80_0_0_964325ce0b4b0ca1ebf75daa0fa28906.jpg
РИА Новости

Попова: осложнений ситуации в учреждениях ФСИН из-за коронавируса нет

16:32 08.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами от "Единой России" заявила, что осложнения ситуации в учреждениях ФСИН и Вооруженных силах РФ из-за коронавируса нет, сообщил первый замглавы фракции Адальби Шхагошев.
"Никаких озабоченностей она (Попова) не высказала, более того, она сказала о том, что осложнения ситуации по коронавирусу, собственно говоря, по ФСИН много вопросов было, по Вооруженным силам Российской Федерации, не наблюдается (там осложнений вообще). Они с самого начала предприняли все меры (безопасности). Вспышек нет, это точно", - сказал Шхагошев РИА Новости по итогам встречи.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Единая РоссияОбщество
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