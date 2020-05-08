Набиуллина отметила снижение сроков размещения средств в банках

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сроки размещения средств в банках в РФ снижаются, при этом идет рост долгосрочных кредитов, заявила в пятницу в ходе пресс-конференции глава ЦБ Сроки размещения средств в банках в РФ снижаются, при этом идет рост долгосрочных кредитов, заявила в пятницу в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина

"Еще одна тенденция с ликвидностью у банков в последнее время - это снижение срочности привлеченных средств. Мы еще до пандемии говорили о растущем дисбалансе активов и пассивов по срочности. Происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов до одного года", - сказала Набиуллина.

По ее словам, "в последние месяцы такая тенденция усилилась за счет того, что компании и Федеральное казначейство стали размещать свои депозиты в банках на более короткие сроки".