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2020-05-08T16:31
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Набиуллина отметила снижение сроков размещения средств в банках
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РИА Новости

Набиуллина отметила снижение сроков размещения средств в банках

16:31 08.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сроки размещения средств в банках в РФ снижаются, при этом идет рост долгосрочных кредитов, заявила в пятницу в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Еще одна тенденция с ликвидностью у банков в последнее время - это снижение срочности привлеченных средств. Мы еще до пандемии говорили о растущем дисбалансе активов и пассивов по срочности. Происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов до одного года", - сказала Набиуллина.
По ее словам, "в последние месяцы такая тенденция усилилась за счет того, что компании и Федеральное казначейство стали размещать свои депозиты в банках на более короткие сроки".
"Дисбаланс может дальше усилиться в результате того, что банки предоставляют гражданам и бизнесу кредитные каникулы", - заключила она.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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