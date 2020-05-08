Нарышкин отметил вклад советской разведки в разгром гитлеровской Германии

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отечественная разведка внесла весомый вклад не только в разгром гитлеровской Германии, но и в формирование послевоенного миропорядка, сейчас российские разведчики должны находиться в постоянной готовности к реагированию на современные вызовы и угрозы самого разного характера, заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

"Три четверти века тому назад свершилось событие поистине эпохального значения. Гитлеровская Германия была повержена. Над Рейхстагом взвилось красное знамя Победы. В ходе Берлинской наступательной операции была разгромлена крупнейшая вооруженная группировка противника, парализована его система государственного управления, окончательно деморализованы оставшиеся силы врага", - отметил Нарышкин в своем поздравлении сотрудников и ветеранов СВР по случаю 75-летия Победы. Видеообращение опубликовано в пятницу на сайте СВР.

По словам Нарышкина, не всем советским воинам довелось расписаться на стенах Рейхстага, но каждый, кто сражался с врагом, внес вклад в общее великое дело.

"В день празднования Великой Победы, светлый и печальный одновременно, мы адресуем слова признательности людям военного поколения. Их осталось совсем немного", - добавил директор СВР.

"Девятого мая вместе со всей страной мы почтим память павших минутой молчания. Пока мы помним об этих замечательных людях, об их славных делах, они живы", - сказал Нарышкин.

По словам директора СВР, смертельная битва с гитлеровской Германией стала серьезной проверкой на прочность и для всего советского народа.

"В полной мере это относится и к сотрудникам отечественной внешней разведки... Советские разведчики с честью выдержали выпавшие на их долю испытания и внесли весомый вклад не только в разгром врага, но и в формирование послевоенного миропорядка", - сказал Нарышкин.