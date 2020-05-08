Набиуллина оценила ситуацию на денежном рынке

"Понимая временное увеличение спроса на ликвидность, Банк России начиная с марта проводит аукционы РЕПО "тонкой настройки", расширяя возможности для кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью. Последний аукцион РЕПО мы провели в эту среду, банки привлекли около 800 миллиардов рублей, при этом ситуация на денежном рынке нормализовалась", - сказала глава регулятора.