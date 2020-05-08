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Набиуллина оценила ситуацию на денежном рынке
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РИА Новости

Набиуллина оценила ситуацию на денежном рынке

16:31 08.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Ситуация на денежном рынке РФ нормализовалась, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Понимая временное увеличение спроса на ликвидность, Банк России начиная с марта проводит аукционы РЕПО "тонкой настройки", расширяя возможности для кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью. Последний аукцион РЕПО мы провели в эту среду, банки привлекли около 800 миллиардов рублей, при этом ситуация на денежном рынке нормализовалась", - сказала глава регулятора.
"Если на прошлой неделе ставки МБК превышали уровень ключевой ставки, то на этой неделе ставки МБК вновь находятся чуть ниже ключевой, что характерно для ситуации структурного профицита ликвидности", - заключила Набиуллина.
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Эльвира НабиуллинаНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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