Врач рассказал, как 94-летнего ветерана удалось вылечить от коронавируса

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Врач-инфекционист одной из приморских больниц Никита Тихонов рассказал РЕН ТВ, как удалось вылечить от коронавируса 94-летнюю женщину-ветерана Великой Отечественной войны.
По его словам, пациентка поступила в учреждение в начале апреля. Ей были назначены противовирусные аппараты и антибиотики.
"В ходе лечения была достигнута положительная динамика и по дыхательной недостаточности, и по интоксикации", - сказал Тихонов.
Медик отметил, что течение COVID-19 было средней тяжести, однако осложнялось сопутствующими патологиями.
В начале мая у женщины взяли два теста, которые показали отрицательный результат. По мнению врача, достигнуть успеха в лечении удалось благодаря своевременному выявлению болезни.
Пандемии COVID-19 оказались подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,6 миллиона человек, свыше 254 тысяч погибли.
В России общее количество инфицированных достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.