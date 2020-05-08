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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T16:31
https://ria.ru/20200508/1571172664.html
Врач рассказал, как 94-летнего ветерана удалось вылечить от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472424_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_6434cdae73dc6c25f4a6dd2213a0e1f5.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, как 94-летнего ветерана удалось вылечить от коронавируса

16:31 08.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коронавирусном стационаре
Медицинские работники в коронавирусном стационаре
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Врач-инфекционист одной из приморских больниц Никита Тихонов рассказал РЕН ТВ, как удалось вылечить от коронавируса 94-летнюю женщину-ветерана Великой Отечественной войны.
По его словам, пациентка поступила в учреждение в начале апреля. Ей были назначены противовирусные аппараты и антибиотики.
"В ходе лечения была достигнута положительная динамика и по дыхательной недостаточности, и по интоксикации", - сказал Тихонов.
Медик отметил, что течение COVID-19 было средней тяжести, однако осложнялось сопутствующими патологиями.
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В начале мая у женщины взяли два теста, которые показали отрицательный результат. По мнению врача, достигнуть успеха в лечении удалось благодаря своевременному выявлению болезни.
Пандемии COVID-19 оказались подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,6 миллиона человек, свыше 254 тысяч погибли.
В России общее количество инфицированных достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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