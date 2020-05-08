Врач рассказал, как 94-летнего ветерана удалось вылечить от коронавируса

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Врач-инфекционист одной из приморских больниц Никита Тихонов рассказал Врач-инфекционист одной из приморских больниц Никита Тихонов рассказал РЕН ТВ , как удалось вылечить от коронавируса 94-летнюю женщину-ветерана Великой Отечественной войны.

По его словам, пациентка поступила в учреждение в начале апреля. Ей были назначены противовирусные аппараты и антибиотики.

"В ходе лечения была достигнута положительная динамика и по дыхательной недостаточности, и по интоксикации", - сказал Тихонов.

Медик отметил, что течение COVID-19 было средней тяжести, однако осложнялось сопутствующими патологиями.

В начале мая у женщины взяли два теста, которые показали отрицательный результат. По мнению врача, достигнуть успеха в лечении удалось благодаря своевременному выявлению болезни.

Пандемии COVID-19 оказались подвержены почти все страны. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,6 миллиона человек, свыше 254 тысяч погибли.

В России общее количество инфицированных достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов.