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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T16:31
https://ria.ru/20200508/1571172525.html
На Украине отсрочили экзамены для студентов-медиков и интернов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571034883_0:129:3072:1857_1036x0_80_0_0_e205b16793eef137d3e433115018914e.jpg
РИА Новости

На Украине отсрочили экзамены для студентов-медиков и интернов

16:31 08.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи. Архивное фото
КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Сдачу экзаменов для студентов-медиков и интернов отсрочили в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
"Экзамены для студентов-медиков и интернов отсрочены. Экзамены будут проведены в сроки, зависящие от ослабления правительством карантинных мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19. Сейчас Центр тестирования разрабатывает сценарии, которые помогут сдать экзамены в оптимальные сроки", - говорится в сообщении на сайте Минздрава.
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Министерство прогнозирует составление лицензионных интегрированных экзаменов в июне, а первого этапа единого государственного квалификационного экзамена – в сентябре. Тем, кто не сможет из-за карантина сдать экзамены, будет предоставлена возможность дополнительной сдачи.
Ранее министерство образования Украины сообщило, что учебный год в украинских школах завершат в дистанционном режиме, занятия будут длиться до 31 мая. Что касается итоговой аттестации для учеников 4-х и 9-х классов, в этом году она отменена.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
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