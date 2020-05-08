На Украине отсрочили экзамены для студентов-медиков и интернов

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости. Сдачу экзаменов для студентов-медиков и интернов отсрочили в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Сдачу экзаменов для студентов-медиков и интернов отсрочили в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины

"Экзамены для студентов-медиков и интернов отсрочены. Экзамены будут проведены в сроки, зависящие от ослабления правительством карантинных мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19. Сейчас Центр тестирования разрабатывает сценарии, которые помогут сдать экзамены в оптимальные сроки", - говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Министерство прогнозирует составление лицензионных интегрированных экзаменов в июне, а первого этапа единого государственного квалификационного экзамена – в сентябре. Тем, кто не сможет из-за карантина сдать экзамены, будет предоставлена возможность дополнительной сдачи.

Ранее министерство образования Украины сообщило, что учебный год в украинских школах завершат в дистанционном режиме, занятия будут длиться до 31 мая. Что касается итоговой аттестации для учеников 4-х и 9-х классов, в этом году она отменена.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.