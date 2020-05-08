Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T16:30
https://ria.ru/20200508/1571172415.html
"Ростех" нарастил производство защитных костюмов для медиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569357298_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_a3485cdcb7ac894989fd2c7a898a0d37.jpg
РИА Новости

"Ростех" нарастил производство защитных костюмов для медиков

16:30 08.05.2020
135
© Фото : Госкорпорация РостехПротивовирусный комбинезон
Противовирусный комбинезон
© Фото : Госкорпорация Ростех
Противовирусный комбинезон. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Росхимзащита" госкорпорации "Ростех" увеличила производство защитных костюмов для медиков до 150 тысяч комплектов в день, говорится в сообщении компании.
Защитные костюмы необходимы врачам для работы с инфицированными коронавирусом COVID-19 пациентами. "Корпорация "Росхимзащита" госкорпорации Ростех увеличила производство костюмов для медиков до 150 тысяч комплектов в день. Всего с 20 апреля было изготовлено около 1 миллиона защитных комплектов", - говорится в сообщении.
Изготовление медицинских масок
3 мая, 16:00Распространение нового коронавируса
Спекулянты накручивают на материалах для масок до 500%, заявил "Ростех"
Как уточнили в пресс-службе, медицинские комплекты производятся для региональных больниц. "Такие темпы (производства - ред.) обусловлены потребностями российских регионов – всего с 20 апреля поступили заявки более чем на 1,5 миллионов защитных медицинских костюмов", – сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
Практически все регионы РФ оформили заявки на поставки костюмов, с 12 из них заключены контракты, рассказали в "Ростехе". Отгрузки продукции уже идут, параллельно прорабатываются новые контракты, добавили в компании.
Одноразовые медицинские костюмы изготавливаются по заказу "Росхимзащиты" на 15 крупных швейных фабриках. В комплект входят брюки, куртка, шапочка-шлем, хирургический халат и высокие бахилы.
Костюмы производятся из композитного нетканого материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) c фильтрующим слоем, который обеспечивает высокую степень защиты от вирусов. "Материал для них закупается напрямую у крупнейших российских производителей. Благодаря прямым закупкам, спецодежда поставляется в регионы по минимальной цене – 847 рублей за комплект без учета доставки", - отметили в компании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
700001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ростех
Рекомендуем
Врач осматривает новые аппараты для ИВЛ
Специалистов из других регионов перебросили на производство аппаратов ИВЛ
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров уверен, что производство ИВЛ пригодится и после пандемии
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
У восьми медработников в Ивановской области выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова заявила, что тяжелых случаев COVID-19 у детей в России нет
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Ученый объяснил, от чего зависит иммунитет к COVID-19
Каир
В Египте высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина оценила ситуацию на денежном рынке
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Нарышкин отметил вклад советской разведки в разгром гитлеровской Германии
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Ученый рассказал о неожиданной особенности COVID-19
Ветеран
В Орле сотрудники МЧС провели парад во дворе ветерана войны
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина отметила снижение сроков размещения средств в банках
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Воробьев сообщил о запредельной нагрузке на систему здравоохранения
Сотрудница поликлиники №28 в Волгограде дезинфицирует поверхности помещения в связи с угрозой распространения коронавируса
Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник
Медицинские работники в коронавирусном стационаре
Врач рассказал, как 94-летнего ветерана удалось вылечить от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
Лента новостейМолния