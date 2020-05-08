"Ростех" нарастил производство защитных костюмов для медиков

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Росхимзащита" госкорпорации "Ростех" увеличила производство защитных костюмов для медиков до 150 тысяч комплектов в день, говорится в сообщении компании.

Защитные костюмы необходимы врачам для работы с инфицированными коронавирусом COVID-19 пациентами. "Корпорация "Росхимзащита" госкорпорации Ростех увеличила производство костюмов для медиков до 150 тысяч комплектов в день. Всего с 20 апреля было изготовлено около 1 миллиона защитных комплектов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, медицинские комплекты производятся для региональных больниц. "Такие темпы (производства - ред.) обусловлены потребностями российских регионов – всего с 20 апреля поступили заявки более чем на 1,5 миллионов защитных медицинских костюмов", – сказал исполнительный директор " Ростеха " Олег Евтушенко.

Практически все регионы РФ оформили заявки на поставки костюмов, с 12 из них заключены контракты, рассказали в "Ростехе". Отгрузки продукции уже идут, параллельно прорабатываются новые контракты, добавили в компании.

Одноразовые медицинские костюмы изготавливаются по заказу "Росхимзащиты" на 15 крупных швейных фабриках. В комплект входят брюки, куртка, шапочка-шлем, хирургический халат и высокие бахилы.

Костюмы производятся из композитного нетканого материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) c фильтрующим слоем, который обеспечивает высокую степень защиты от вирусов. "Материал для них закупается напрямую у крупнейших российских производителей. Благодаря прямым закупкам, спецодежда поставляется в регионы по минимальной цене – 847 рублей за комплект без учета доставки", - отметили в компании.