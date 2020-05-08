СК уличил украинского командира в обстреле дома культуры в Донбассе

"Следствием установлены новые обстоятельства преступной деятельности командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины полковника Василия Зубанича, который уже привлекается СК РФ к ответственности [за аналогичные преступления]", - говорится в релизе.