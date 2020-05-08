СК уличил украинского командира в обстреле дома культуры в Донбассе

"Следствием установлены новые обстоятельства преступной деятельности командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины полковника Василия Зубанича, который уже привлекается СК РФ к ответственности [за аналогичные преступления]", - говорится в релизе.
По данным следствия, в минувший четверг, 7 мая, около 11 утра военнослужащие его бригады прицельно обстреляли из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 территорию дома культуры в селе Саханке Новоазовского района самопровозглашенной ДНР. Ранения получили трое взрослых и двое детей – все мирные жители.
Кроме того, в тот же день украинские военные, "выполняя преступные приказы вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины", прицельно обстреляли противотанковой управляемой ракеты гражданский "ЗиЛ" возле домовладения по улице Широкой в поселке Голубовском города Кировска. От попадания ракеты автомобиль взорвался, в результате чего осколочные ранения получили еще три местных жителя, в том числе пожилая женщина.
Кто ответственен за этот обстрел, выясняется.