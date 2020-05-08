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2020-05-08T16:30
https://ria.ru/20200508/1571172374.html
СК уличил украинского командира в обстреле дома культуры в Донбассе
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РИА Новости

СК уличил украинского командира в обстреле дома культуры в Донбассе

16:30 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМестный житель во дворе частного дома, разрушенного после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
Местный житель во дворе частного дома, разрушенного после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местный житель во дворе частного дома, разрушенного после ночного артобстрела по Петровскому району Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Следственный комитет России уличил полковника Вооруженных сил Украины Василия Зубанича в новом военном преступлении: обстреле сельского дома культуры в Донбассе, при котором пострадали пять мирных жителей, сообщает СК РФ в пятницу.
"Следствием установлены новые обстоятельства преступной деятельности командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины полковника Василия Зубанича, который уже привлекается СК РФ к ответственности [за аналогичные преступления]", - говорится в релизе.
Автомобиль Следственного комитета РФ
7 мая, 12:58
СК уличил двух украинских полковников в обстрелах мирных жителей Донбасса
По данным следствия, в минувший четверг, 7 мая, около 11 утра военнослужащие его бригады прицельно обстреляли из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 территорию дома культуры в селе Саханке Новоазовского района самопровозглашенной ДНР. Ранения получили трое взрослых и двое детей – все мирные жители.
Кроме того, в тот же день украинские военные, "выполняя преступные приказы вышестоящих должностных лиц Минобороны Украины", прицельно обстреляли противотанковой управляемой ракеты гражданский "ЗиЛ" возле домовладения по улице Широкой в поселке Голубовском города Кировска. От попадания ракеты автомобиль взорвался, в результате чего осколочные ранения получили еще три местных жителя, в том числе пожилая женщина.
Кто ответственен за этот обстрел, выясняется.
Корпус автобуса со следами повреждений после обстрела украинскими силовиками в Горловке Донецкой области
7 мая, 18:17
ВСУ обстреляли жителей Донбасса при подготовке ко Дню Победы
1410092
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Новоазовский районДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Министерство обороны УкраиныКировскПроисшествия
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