В Словакии призвали помнить об освобождении Красной армией

"Благодаря Словацкому национальному восстанию, республика встретила окончание войны на стороне победителей. Мы должны на героических примерах воспитывать нашу молодежь, она должна знать свою историю. Нам всем должно быть ясно, что Словакию освобождала Красная армия. Тот народ, который не помнит своего прошлого, не имеет и будущего", - сказал Коллар во время торжественной церемонии, которая транслировалась сетевыми ТВ-каналами.