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75 лет Великой Победы
2020-05-08T16:30
https://ria.ru/20200508/1571172299.html
В Словакии призвали помнить об освобождении Красной армией
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569459695_0:83:2500:1489_1036x0_80_0_0_28de0bceb9cf00ce430aa6db088cf787.jpg
РИА Новости

В Словакии призвали помнить об освобождении Красной армией

16:30 08.05.2020
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© РИА НовостиВеликая Отечественная война 1941-1945 годов. Бой
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Бой
© РИА Новости
ПРАГА, 8 мая – РИА Новости. Всем гражданам Словакии должно быть понятно, что республику освободила Красная армия, заявил на торжественной церемонии с участием высшего руководства страны в честь 75-летия разгрома фашизма на военном кладбище в городе Липтовски-Микулаш председатель парламента Борис Коллар.
"Благодаря Словацкому национальному восстанию, республика встретила окончание войны на стороне победителей. Мы должны на героических примерах воспитывать нашу молодежь, она должна знать свою историю. Нам всем должно быть ясно, что Словакию освобождала Красная армия. Тот народ, который не помнит своего прошлого, не имеет и будущего", - сказал Коллар во время торжественной церемонии, которая транслировалась сетевыми ТВ-каналами.
По словам президента республики Зузаны Чапутовой, она пришла в этот день на военное кладбище, чтобы почтить память всех тех, кто положил свою жизнь за свободу словаков.
"Мы знаем, что здесь погибли много воинов из России, Великобритании, Франции и США. Всем им адресованы слова нашей благодарности и наше уважение", - сказала Чапутова, добавив, что этот день является также праздником свободы и демократии.
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Чапутова, Коллар, а также премьер Игорь Матович возложили венки к памятнику погибшим воинам.
На военном кладбище в городе Липтовски-Микулаш похоронены погибшие при освобождении родной страны 1,3 тысячи воинов 1-го Чехословацкого армейского корпуса, воевавшего в составе Красной армии против гитлеровской Германии. Это кладбище вместе с сооруженным здесь монументом героям-освободителям объявлено в 1963 году национальным культурным памятником.
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75 лет Великой ПобедыЗузана ЧапутоваВторая мировая война (1939-1945)СловакияВ мире
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