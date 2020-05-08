Попова рассказала, что ограничения сохранятся до появления вакцины

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ограничения в России отменят только после разработки вакцины, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами "Единой России".
Как рассказал присутствовавший там депутат Адальби Шхагошев со ссылкой на слова Поповой, до этого момента возможны только смягчения режима.
В России общее количество инфицированных достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели. Специалисты провели почти пять миллионов тестов.
В стране действует ряд ограничений: гражданам рекомендовано оставаться дома, соблюдать дистанцию на улице и в магазинах, прекращена работа многих предприятий, почти полностью прервано авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.