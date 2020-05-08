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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T22:08
https://ria.ru/20200508/1571172270.html
Попова рассказала, что ограничения сохранятся до появления вакцины
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570691754_0:0:3024:1702_1036x0_80_0_0_dbeb1b2a70b5aba69139ef087a91439d.jpg
РИА Новости

Попова рассказала, что ограничения сохранятся до появления вакцины

16:30 08.05.2020 (обновлено: 22:08 08.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ограничения в России отменят только после разработки вакцины, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами "Единой России".
Как рассказал присутствовавший там депутат Адальби Шхагошев со ссылкой на слова Поповой, до этого момента возможны только смягчения режима.
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В России общее количество инфицированных достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели. Специалисты провели почти пять миллионов тестов.
В стране действует ряд ограничений: гражданам рекомендовано оставаться дома, соблюдать дистанцию на улице и в магазинах, прекращена работа многих предприятий, почти полностью прервано авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Единая РоссияОбщество
Популярные комментарии
Пусть сама себе эти вакцины ставит , себя и своих детей колоть не дам !!! Не дай Боже они сделают под шумок закон об обязательной вакцинации !
8 мая, 16:50
A1Alenka 1992
113310799
в любом случае определенные ограничения будут сохраняться! главное всех держать под контролем, а для этого все "способы хороши"
8 мая, 16:32
Max Max
75212465
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