Попова рассказала, что ограничения сохранятся до появления вакцины

Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Ограничения в России отменят только после разработки вакцины, заявила глава Ограничения в России отменят только после разработки вакцины, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами " Единой России ".

Как рассказал присутствовавший там депутат Адальби Шхагошев со ссылкой на слова Поповой, до этого момента возможны только смягчения режима.

В России общее количество инфицированных достигло 187 859 человек, умерли 1723 пациента, 26 608 выздоровели. Специалисты провели почти пять миллионов тестов.

В стране действует ряд ограничений: гражданам рекомендовано оставаться дома, соблюдать дистанцию на улице и в магазинах, прекращена работа многих предприятий, почти полностью прервано авиа- и железнодорожное сообщение с другими государствами.