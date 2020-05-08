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2020-05-08T16:34
https://ria.ru/20200508/1571172232.html
"Бессмертный полк – онлайн" принял более двух миллионов заявок на участие
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571170827_0:18:1500:862_1036x0_80_0_0_9b958792ad1dbca1036d566c84485502.jpg
РИА Новости

"Бессмертный полк – онлайн" принял более двух миллионов заявок на участие

16:29 08.05.2020 (обновлено: 16:34 08.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЖительница Москвы отбирает фотографии для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Жительница Москвы отбирает фотографии для участия в акции Бессмертный полк онлайн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Более 2,1 миллиона заявок поступило на участие в трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк – онлайн", сообщили организаторы проекта в ходе пресс-конференции, прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня".
Как сказал сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров, последние заявки на участие будут приняты 9 мая до 15:00 по московскому времени, а трансляция онлайн-шествия начнется уже в 11:00 по времени Петропавловска-Камчатского – когда в Москве будет два часа ночи.

Оно пойдет с Востока на Запад, присоединяя к себе новые регионы. Посмотреть трансляцию в интернете можно будет в любое время с момента ее начала на сайте "Бессмертного полка России" polkrf.ru, Международного бессмертного полка polk.press и в онлайн-кинотеатре "Окко". На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видео на нужный момент и увидеть своего ветерана в строю "Бессмертного полка"", – отметил Макаров.

Отмечается, что в течение всего времени реализации проекта работает горячая линия, специалисты которой круглосуточно консультируют по любым нюансам участия в "Бессмертном полку – онлайн". Ее номер 8 (800) 20-1945-0.
Участники акции Бессмертный полк
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"В работе горячей линии задействованы 130 операторов. На данный момент уже поступило более 15 тысяч звонков и все обратившиеся получили подробные ответы на свои вопросы", – отметил руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
Председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова подчеркнула, что каждая оставленная заявка обязательно проходит модерацию, и только после этого ветеран отправляется в онлайн-шествие.

На сегодняшний день помощь в подготовке акции оказывают 3700 волонтеров по всей стране. К "Волонтерам Победы" в модерации заявок участников присоединились историки "Бессмертного полка России" и "Поискового движения России". Перед тем как приступить к работе, каждый доброволец проходит специальное обучение. Возраст активистов, которые захотели внести свой вклад в организацию самого масштабного мероприятия Дня Победы, совершенно разный. Самому взрослому волонтеру 72 года. Это учитель истории и обществознания из Хабаровского края", – рассказала она.

Стоит отметить техническое обеспечение проекта. В течение нескольких недель был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда. Однако временные рамки не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади.
МИА "Россия сегодня" является основным информационным партнером "Бессмертного полка России", Sputnik – официальный информационный партнер акции "Бессмертный полк – онлайн" в странах ближнего зарубежья.
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75 лет Великой ПобедыОльга АмельченковаАртем ХуторскойБессмертный полк
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