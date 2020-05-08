"Бессмертный полк – онлайн" принял более двух миллионов заявок на участие

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Более 2,1 миллиона заявок поступило на участие в трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк – онлайн", сообщили организаторы проекта в ходе пресс-конференции, прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня".

Как сказал сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров, последние заявки на участие будут приняты 9 мая до 15:00 по московскому времени, а трансляция онлайн-шествия начнется уже в 11:00 по времени Петропавловска-Камчатского – когда в Москве будет два часа ночи.

Оно пойдет с Востока на Запад, присоединяя к себе новые регионы. Посмотреть трансляцию в интернете можно будет в любое время с момента ее начала на сайте "Бессмертного полка России" polkrf.ru , Международного бессмертного полка polk.press и в онлайн-кинотеатре "Окко". На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видео на нужный момент и увидеть своего ветерана в строю "Бессмертного полка"", – отметил Макаров.

Отмечается, что в течение всего времени реализации проекта работает горячая линия, специалисты которой круглосуточно консультируют по любым нюансам участия в "Бессмертном полку – онлайн". Ее номер 8 (800) 20-1945-0.

"В работе горячей линии задействованы 130 операторов. На данный момент уже поступило более 15 тысяч звонков и все обратившиеся получили подробные ответы на свои вопросы", – отметил руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

Председатель центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова подчеркнула, что каждая оставленная заявка обязательно проходит модерацию, и только после этого ветеран отправляется в онлайн-шествие.

На сегодняшний день помощь в подготовке акции оказывают 3700 волонтеров по всей стране. К "Волонтерам Победы" в модерации заявок участников присоединились историки "Бессмертного полка России" и "Поискового движения России". Перед тем как приступить к работе, каждый доброволец проходит специальное обучение. Возраст активистов, которые захотели внести свой вклад в организацию самого масштабного мероприятия Дня Победы, совершенно разный. Самому взрослому волонтеру 72 года. Это учитель истории и обществознания из Хабаровского края", – рассказала она.

Стоит отметить техническое обеспечение проекта. В течение нескольких недель был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда. Однако временные рамки не позволяют показать за один день несколько миллионов человек так, чтобы можно было хорошо рассмотреть ветеранов и прочитать их имена. Поэтому шествие в сети продлится не один день, а столько, сколько потребуется, чтобы все прошедшие модерацию ветераны стали участниками виртуального полка, шагающего по Красной площади.