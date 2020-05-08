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2020-05-08T16:26
https://ria.ru/20200508/1571171913.html
В Подмосковье открыли музей Зои Космодемьянской
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РИА Новости

В Подмосковье открыли музей Зои Космодемьянской

16:26 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СветозарскийБиблиотека Зои Космодемьянской
Библиотека Зои Космодемьянской
© РИА Новости / Алексей Светозарский
Библиотека Зои Космодемьянской. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский совместно с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в пятницу открыли новый музейный комплекс, посвящённый Зое Космодемьянской, в деревне Петрищево Рузского городского округа, сообщает Telegram-канал главы региона.
"В Рузском городском округе в деревне Петрищево сегодня открылся музейный комплекс "Зоя", посвящённый жизни и подвигу Героя Советского Союза Зои Космодемьянской ... Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Сегодня комплекс "Зоя" открыли губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник Президента России Владимир Мединский, давшие старт строительству музея в мае 2019 года", - говорится в сообщении.
Экспозиция развернулась в 7 залах. В них представлены личные вещи Зои Космодемьянской и её брата Александра, среди фотоматериалов – подлинные снимки казни юной героини, сделанные солдатами Вермахта.
"Это будет большой центр притяжения, большой музейный комплекс с самым лучшим оснащением. Надо сделать так, чтобы здесь был побывал каждый школьник Подмосковья и Москвы", – сказал Мединский.
По данным пресс-службы регионального правительства, кроме материалов, посвящённых Зое Космодемьянской, в музее будет много экспонатов, рассказывающих о Подмосковье и столице, начиная с конца 30-х годов прошлого века и заканчивая ожесточенными боями в битве за Москву. Установлена мемориальная стена Героев, макет партизанской землянки с личными вещами, оружием и снаряжением бойцов.
"Сегодня мы открываем этот замечательный музей, наполненный очень большим и глубоким содержанием о подвигах наших дедов, отцов, прадедов и великой женщины, на примере которой мы все воспитывались - Зои Космодемьянской", – сказал Андрей Воробьев.
Открытие памятника Герою Советского Союза Зое Космодемьянской
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75 лет Великой ПобедыВладимир МединскийАндрей ВоробьевМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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