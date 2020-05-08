В Подмосковье открыли музей Зои Космодемьянской

"В Рузском городском округе в деревне Петрищево сегодня открылся музейный комплекс "Зоя", посвящённый жизни и подвигу Героя Советского Союза Зои Космодемьянской ... Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Сегодня комплекс "Зоя" открыли губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник Президента России Владимир Мединский, давшие старт строительству музея в мае 2019 года", - говорится в сообщении.