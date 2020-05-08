Трамп ответил на обвинения в попытке морского вторжения в Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США непричастны к попытке морского вторжения в Венесуэлу и что он не стал бы отправлять такую небольшую группу.
Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент страны Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента.
"Мы не имеем отношения к этому. Если бы я хотел войти в Венесуэлу, я бы не стал делать из этого тайну. Я бы просто вошел, и они ничего не смогли бы сделать. Я бы не посылал маленькую группу. Это была бы армия", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
По его словам, он мало знает об этих событиях.
"Это была преступная группа, там было много венесуэльцев, и, думаю, также людей из других стран", - добавил Трамп.
Саму операцию он назвал плохо исполненной, потому что подозреваемых схватили еще до высадки.
"Но я ничего об этом не знаю", - еще раз подчеркнул Трамп.