Трамп ответил на обвинения в попытке морского вторжения в Венесуэлу

"Мы не имеем отношения к этому. Если бы я хотел войти в Венесуэлу, я бы не стал делать из этого тайну. Я бы просто вошел, и они ничего не смогли бы сделать. Я бы не посылал маленькую группу. Это была бы армия", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.