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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-08T16:27
https://ria.ru/20200508/1571171778.html
Трамп ответил на обвинения в попытке морского вторжения в Венесуэлу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571100010_0:0:3309:1861_1036x0_80_0_0_ad057344a8e297179a9bc933fbda0fdc.jpg
РИА Новости

Трамп ответил на обвинения в попытке морского вторжения в Венесуэлу

16:27 08.05.2020
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что США непричастны к попытке морского вторжения в Венесуэлу и что он не стал бы отправлять такую небольшую группу.
Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент страны Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента.

"Мы не имеем отношения к этому. Если бы я хотел войти в Венесуэлу, я бы не стал делать из этого тайну. Я бы просто вошел, и они ничего не смогли бы сделать. Я бы не посылал маленькую группу. Это была бы армия", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

По его словам, он мало знает об этих событиях.
"Это была преступная группа, там было много венесуэльцев, и, думаю, также людей из других стран", - добавил Трамп.
Саму операцию он назвал плохо исполненной, потому что подозреваемых схватили еще до высадки.
"Но я ничего об этом не знаю", - еще раз подчеркнул Трамп.
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
6 мая, 08:00Попытка госпереворота в Венесуэле
Американский переворот в Венесуэле провалился
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМВД ВенесуэлыДональд ТрампНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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