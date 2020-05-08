Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T16:29
https://ria.ru/20200508/1571171715.html
Росавтодору выделят 6,85 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму
https://cdn23.img.ria.ru/images/150555/89/1505558907_0:50:1500:894_1036x0_80_0_0_345bfca09070b657eb28bb756972ebe8.jpg
РИА Новости

Росавтодору выделят 6,85 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму

16:23 08.05.2020 (обновлено: 16:29 08.05.2020)
148
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПроведение дорожных работ
Проведение дорожных работ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Проведение дорожных работ. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительство решило выделить Росавтодору в 2020 году из резервного фонда 6,85 миллиарда рублей на выполнение программы проектирования и ремонта автодорог в Крыму, следует из сообщения кабмина.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит в 2020 году обеспечить приведение в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям не менее 166 километров автодорог общего пользования регионального и местного значения Крыма, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований республики.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Вчера, 10:44Туризм
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
1200016
Обсудить 1
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)Республика КрымЭкономика
Рекомендуем
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова заявила, что тяжелых случаев COVID-19 у детей в России нет
Люди гуляют на нью-йоркской площади Тайм-сквер
Уровень безработицы в США обновил максимум с 1940 года
Здание Центрального банка России в Москве
В ЦБ допустили снижение ключевой ставки в июне
Здание Центрального банка России в Москве
Россияне подали на реструктуризацию кредитов 1,4 миллиона заявок
Банкноты номиналом 2000 рублей
Компании в России подали заявки на зарплатные кредиты на 94 млрд рублей
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Крыму умер второй пациент с коронавирусом
Библиотека Зои Космодемьянской
В Подмосковье открыли музей Зои Космодемьянской
Сергей Жигунов
Имущество актера Сергея Жигунова распродали на аукционе, пишут СМИ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон отметил вклад СССР в Победу над нацизмом
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией
В период пандемии страны должны объединить усилия, заявила глава МПС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10
Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Экономическая активность в России стабилизировалась, заявила Набиуллина
Президент РФ Владимир Путин
Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина назвала уровень российского госдолга одним из самых низких
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
Лента новостейМолния