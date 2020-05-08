Росавтодору выделят 6,85 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительство решило выделить Росавтодору в 2020 году из резервного фонда 6,85 миллиарда рублей на выполнение программы проектирования и ремонта автодорог в Крыму, следует из сообщения кабмина.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит в 2020 году обеспечить приведение в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям не менее 166 километров автодорог общего пользования регионального и местного значения Крыма, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований республики.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.