Росавтодору выделят 6,85 миллиарда рублей на ремонт дорог в Крыму

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит в 2020 году обеспечить приведение в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям не менее 166 километров автодорог общего пользования регионального и местного значения Крыма, включая улично-дорожную сеть муниципальных образований республики.