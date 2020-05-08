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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T16:21
https://ria.ru/20200508/1571171526.html
Попова заявила, что тяжелых случаев COVID-19 у детей в России нет
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_0:174:3026:1876_1036x0_80_0_0_5984cf8d8bd99cef7a901b918eff916c.jpg
РИА Новости

Попова заявила, что тяжелых случаев COVID-19 у детей в России нет

16:21 08.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами "Единой России" заявила, что тяжелых случаев течения коронавируса у детей в России нет, сообщил РИА Новости глава внутрифракционной группы Адальби Шхагошев по итогам встречи.
"Про детскую смертность тоже было сказано. Детской смертности у нас практически нет, к счастью, очень легко преодолевают эти трудности, связанные с этим вирусом, у нас в стране. Это тоже было отмечено", - сказал Шхагошев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Адальби ШхагошевАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Единая Россия
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