Попова заявила, что тяжелых случаев COVID-19 у детей в России нет

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами "Единой России" заявила, что тяжелых случаев течения коронавируса у детей в России нет, сообщил РИА Новости глава внутрифракционной группы Адальби Шхагошев по итогам встречи.
"Про детскую смертность тоже было сказано. Детской смертности у нас практически нет, к счастью, очень легко преодолевают эти трудности, связанные с этим вирусом, у нас в стране. Это тоже было отмечено", - сказал Шхагошев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.