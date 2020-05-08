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2020-05-08T16:36
https://ria.ru/20200508/1571171505.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии
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РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии

16:21 08.05.2020 (обновлено: 16:36 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии, Сооронбаем Жээнбеков выразил РФ признательность за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении вопросов, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, Сооронбай Жээнбеков выразил признательность за оказываемую Россией всестороннюю помощь. Затронуты также другие актуальные темы российско-киргизского сотрудничества", - говорится в сообщении.
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Кроме того, главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Была подчеркнута особая значимость этого юбилея для народов двух стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.
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Распространение нового коронавирусаСооронбай ЖээнбековВладимир ПутинКиргизияПолитика
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