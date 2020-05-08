В здания Верховного суда не будут пускать без масок и перчаток

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ не будет пускать в здания посетителей без масок и перчаток, соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте суда.
"В целях предупреждения распространения в зданиях Верховного суда Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), обеспечения безопасных условий труда, сохранности жизни и здоровья судей и работников аппарата Верховного суда Российской Федерации, а также его посетителей приказываю: с 12 мая 2020 года посетителям Верховного суда Российской Федерации, в том числе участникам судопроизводства, при нахождении в зданиях Верховного суда Российской Федерации использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки)", - говорится в приказе зампредседателя суда Петра Серкова.
В нем уточняется, что лица, не выполняющие данные требования, в здания ВС РФ допущены не будут.
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