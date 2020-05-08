Египет намерен снять ограничения из-за коронавируса с 1 июня

КАИР, 8 мая – РИА Новости. Власти Власти Египта намерены с 1 июня возобновить работу кафе, ресторанов, кинотеатров и других объектов, закрытых из-за коронавируса , при этом обязав граждан носить маски, нарушителям грозит наказание, сообщил официальный представитель кабинета министров Египта Надир Саад.

Премьер Египта Мустафа Мадбули объявил в четверг о продлении ограничений, связанных с противодействием коронавирусу, до 24 мая. Он также заявил, что экономика Египта понесла значительные потери вследствие приостановки работы многих предприятий. По данным минздрава Египта, в стране зафиксирован 7981 случай коронавируса, 1887 человек выздоровели, скончались 482 человека.

"Перед праздником Ид аль-Фитр (отмечается 24 мая – ред.) будет пересмотрена позиция (относительно ограничений - ред.), а с 1 июня мы начнем новый этап – сосуществование с коронавирусом. Это не значит, что мы сдались перед реальностью, наоборот – мы постепенно возвращаемся к обычной жизни, но с предосторожностью", - заявил Саад в эфире египетского Первого телеканала. Он уточнил, что планируется возобновить работу кинотеатров, спортивных клубов и других увеселительных заведений, однако все посетители будут обязаны носить медицинские маски. В кинотеатрах ограничат количество зрителей, уточнил спикер.

"Ношение масок будет обязательным, нарушители будут наказаны", - сообщил Саад, уточнив, что маски необходимо будет надевать также в кафе, ресторанах и госучреждениях.

Наказания будут применяться как к гражданам, так и к учреждениям, в которых будут зафиксированы нарушения масочного режима.

По словам Саада, будет возобновлена работа всех ранее закрытых объектов. Он подчеркнул, что мировой опыт показал: в тех странах, где власти пошли на полное закрытие всех учреждений в рамках борьбы с коронавирусом, показатели числа заболевших были не ниже, чем в отказавшихся от таких шагов государствах.

По словам Саада, власти Египта разрешили заводам работу даже во время комендантского часа при условии соблюдения мер предосторожности, чтобы производство не останавливалось. Благодаря этому, отметил Саад, в Египте не наблюдалось дефицита товаров.

Также Саад сообщил, что медсистема Египта справляется с потоком пациентов. К примеру, за четверг врачи использовали только 38 аппаратов искусственной вентиляции легких из четырех тысяч имеющихся у минздрава, сообщил Саад.

Мадбули объявил 29 апреля план правительства по "сосуществованию" с коронавирусом. В рамках плана остаются в силе меры предосторожности, связанные с коронавирусом, при этом власти разрешили вновь открыть торговые центры и возобновили предоставление ряда услуг населению, например, вновь можно поставить автомобили на учет.

В Египте с марта действует комендантский час из-за коронавируса, с 23 апреля он длится с 21.00 до 06.00. Остаются закрытыми кафе, рестораны, торговые центры, увеселительные заведения, школы и университеты. При этом кабмин сделал ряд послаблений, в частности, разрешив круглосуточную доставку товаров и еды из ресторанов. Приостановлено внутреннее и международное пассажирское авиасообщение до дальнейшего уведомления. Также введен запрет на массовые мероприятия, касающийся и религиозных собраний.

При этом возобновлено предоставление ряда услуг населению, также с 15 мая возобновляется работа гостиниц на курортах загрузкой до 25% с последующим ее увеличением до 50% с 1 июня. Пляжи Египта пока остаются закрытыми для публики.