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Культура
2020-05-08T18:23
https://ria.ru/20200508/1571170421.html
Имущество актера Сергея Жигунова распродали на аукционе, пишут СМИ
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РИА Новости

Имущество актера Сергея Жигунова распродали на аукционе, пишут СМИ

16:11 08.05.2020 (обновлено: 18:23 08.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСергей Жигунов
Сергей Жигунов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Имущество актера и продюсера Сергея Жигунова распродали на публичных торгах из-за долгов, пишет "Стархит".
Жигунов уже выплатил кредиторам часть суммы, которую брал якобы на съемки фильма, однако ему осталось погасить задолженность примерно в 15 миллионов рублей, утверждает источник.
По данным издания, несколько месяцев назад банк распродал недвижимость артиста во Владимирской области. С молотка ушли коттедж площадью 417 квадратных метров, двухэтажный гараж, баня и земельный участок размером 1,3 гектара. За активы удалось выручить примерно девять миллионов рублей.
Сейчас у Жигунова осталась одна квартира и два автомобиля.
Ранее сообщалось, что суд арестовал однокомнатную квартиру актера на Мосфильмовской улице на западе Москвы. Этот актив, как утверждает издание, также продали в счет долга, однако бывший собственник посчитал, что цена была для него невыгодной, и оспорил сделку в суде.
Сергей Жигунов во время выступления на фестивале Утро Родины. 8 марта 2018
17 октября 2019, 16:48Культура
СМИ: у Сергея Жигунова отобрали квартиру
593033751653
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