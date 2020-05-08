Имущество актера Сергея Жигунова распродали на аукционе, пишут СМИ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Имущество актера и продюсера Сергея Жигунова распродали на публичных торгах из-за долгов, пишет "Стархит".
Жигунов уже выплатил кредиторам часть суммы, которую брал якобы на съемки фильма, однако ему осталось погасить задолженность примерно в 15 миллионов рублей, утверждает источник.
По данным издания, несколько месяцев назад банк распродал недвижимость артиста во Владимирской области. С молотка ушли коттедж площадью 417 квадратных метров, двухэтажный гараж, баня и земельный участок размером 1,3 гектара. За активы удалось выручить примерно девять миллионов рублей.
Сейчас у Жигунова осталась одна квартира и два автомобиля.
Ранее сообщалось, что суд арестовал однокомнатную квартиру актера на Мосфильмовской улице на западе Москвы. Этот актив, как утверждает издание, также продали в счет долга, однако бывший собственник посчитал, что цена была для него невыгодной, и оспорил сделку в суде.
17 октября 2019, 16:48КультураСМИ: у Сергея Жигунова отобрали квартиру