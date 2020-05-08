Компании в России подали заявки на зарплатные кредиты на 94 млрд рублей

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Компании РФ подали заявок на зарплатные кредиты под 0% на 94 миллиарда рублей, Банк России рассматривает вопрос выделения лимита на такие кредиты для крупных предприятий в 50 миллиардов рублей, сообщила глава Эльвира Набиуллина. Компании РФ подали заявок на зарплатные кредиты под 0% на 94 миллиарда рублей, Банк России рассматривает вопрос выделения лимита на такие кредиты для крупных предприятий в 50 миллиардов рублей, сообщила глава ЦБ

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Впоследствии эта программа была распространена на средний и крупный бизнес.

"Эта программа, которая вначале, как нам казалось, пробуксовывала, она сейчас очень активно идет. И заявок поступило уже где-то на 94 миллиарда рублей, причем это заявки не только от малых и средних, но уже и от крупных предприятий", - сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Она напомнила, что ЦБ выделял на данную программу лимит в 150 миллиардов рублей.

"Мы сейчас рассматриваем, и, наверное, на следующей неделе примем решение о том, чтобы дополнительно увеличить этот лимит где-то на 50 миллиардов рублей под крупные предприятия. Причем мы бы хотели сделать эти два лимита отдельно, чтобы МСП также был обеспечен этим лимитом", - добавила она.